У НТВ будет свой Шерлок: в новом сезоне «Тверской» появится «Мориарти в погонах»

Российские детективы давно любят харизматичных следователей, но в третьем сезоне «Тверской» создатели решили поднять ставки. Теперь Ивану Соболеву предстоит не просто расследовать преступления, а сразиться с загадочным преступным гением, которого уже называют «Мориарти в погонах». И звучит это так, будто у НТВ наконец появился свой ответ знаменитому противостоянию Шерлока Холмса и профессора Мориарти.

У Соболева появился самый опасный противник

После событий второго сезона Иван Соболев возвращается в Москву не ради спокойной службы. След приводит его к банде профессиональных грабителей, за которой стоят влиятельные покровители внутри системы.

Очень быстро расследование выходит на новый уровень. За преступлениями скрывается человек, которого называют «Мориарти в погонах» — таинственный организатор, способный управлять событиями, почти не появляясь на виду.

Главная интрига сезона в том, что Соболев начинает подозревать человека, которого совсем не ожидал увидеть в роли врага.

Почти как Холмс против Мориарти

Конечно, речь не идет о буквальной экранизации Конан Дойла. Но сама идея очень напоминает классическое противостояние знаменитого сыщика с его главным врагом.

Если раньше Соболев чаще сталкивался с обычными преступниками, то теперь ему придется вычислить человека, который дергает за ниточки, пользуется своим влиянием и остается на несколько шагов впереди.

Подобный формат может заметно освежить сериал. Зрителям будет интересно не только следить за расследованием отдельных преступлений, но и постепенно разгадывать личность главного противника.

Пожалуй, самый амбициозный сезон сериала

Создатели обещают масштабные погони, перестрелки, работу оперативников и борьбу с коррупцией, но главным событием сезона выглядит именно появление загадочного «Мориарти в погонах».

Если сценаристам удастся сохранить интригу до самого финала, третий сезон вполне может стать самым сильным в истории «Тверской». Ведь хорошие детективы всегда держатся не только на харизматичном сыщике, но и на достойном противнике. А такого врага у Ивана Соболева, кажется, еще не было.

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