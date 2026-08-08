Еще о «Наруто» даже никто не слышал, а в СССР уже сходили с ума по аниме: «Визжала от страха, но не отводила глаз»

Сейчас советская мультипликация ассоциируется только с «Ну, погоди!» и «Чебурашкой». Но зрители смотрели и аниме — настоящее, японское, с огромным роботом, таинственным кораблём. Говорят, что его официальный релиз в СССР состоялся в 1969 году, но те, кто застал тот показ, утверждают обратное.

«Я ходила на этот мультфильм в "Баррикады" на Красной Пресне. Четырнадцать раз. И это был точно не 1969 год, а раньше», — делится воспоминаниями одна из зрительниц.

Речь о мультфильме, который в советском прокате назывался просто «Корабль-призрак» (в оригинале — «Летающий корабль-призрак»). Голос капитана, звучащий в дубляже, принадлежал Алексею Консовскому — тому самому, кто подарил свои интонации Принцу из «Золушки».

Сюжет — классический хоррор: в океане один за другим пропадают корабли. Затем в Токио появляется гигантский робот Голем, рушит город и заявляет, что он — посланник того самого судна-призрака.

Люди исчезают с улиц, паника становится привычным фоном жизни. Единственный, кто решается противостоять неизвестному, — мальчик Хаято, готовый узнать, что скрывается за этим ужасом.

На IMDb у картины — 6.7, на «Кинопоиске» — 7.5. А зрители, которые видели проект в детстве, до сих пор не могут забыть.

«Мне было пять. Я визжала от страха, но не отводила глаз», «Смотрел в семь лет. Эти крабы со своим жутким звуком — до сих пор мурашки», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.