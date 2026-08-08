Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Еще о «Наруто» даже никто не слышал, а в СССР уже сходили с ума по аниме: «Визжала от страха, но не отводила глаз»

Еще о «Наруто» даже никто не слышал, а в СССР уже сходили с ума по аниме: «Визжала от страха, но не отводила глаз»

8 августа 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из мультфильма «Корабль-призрак» (1969)

Зрители до сих пор полны впечатлений.

Сейчас советская мультипликация ассоциируется только с «Ну, погоди!» и «Чебурашкой». Но зрители смотрели и аниме — настоящее, японское, с огромным роботом, таинственным кораблём. Говорят, что его официальный релиз в СССР состоялся в 1969 году, но те, кто застал тот показ, утверждают обратное.

«Я ходила на этот мультфильм в "Баррикады" на Красной Пресне. Четырнадцать раз. И это был точно не 1969 год, а раньше», — делится воспоминаниями одна из зрительниц.

Речь о мультфильме, который в советском прокате назывался просто «Корабль-призрак» (в оригинале — «Летающий корабль-призрак»). Голос капитана, звучащий в дубляже, принадлежал Алексею Консовскому — тому самому, кто подарил свои интонации Принцу из «Золушки».

Сюжет — классический хоррор: в океане один за другим пропадают корабли. Затем в Токио появляется гигантский робот Голем, рушит город и заявляет, что он — посланник того самого судна-призрака.

Люди исчезают с улиц, паника становится привычным фоном жизни. Единственный, кто решается противостоять неизвестному, — мальчик Хаято, готовый узнать, что скрывается за этим ужасом.

Кадр из мультфильма «Корабль-призрак» (1969)

На IMDb у картины — 6.7, на «Кинопоиске» — 7.5. А зрители, которые видели проект в детстве, до сих пор не могут забыть.

«Мне было пять. Я визжала от страха, но не отводила глаз», «Смотрел в семь лет. Эти крабы со своим жутким звуком — до сих пор мурашки», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из мультфильма «Корабль-призрак» (1969)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Швеции всю бытовую химию заменяют 1 копеечным средством, которое 100% есть у вас на кухне: универсальный помощник в уборке В Швеции всю бытовую химию заменяют 1 копеечным средством, которое 100% есть у вас на кухне: универсальный помощник в уборке Читать дальше 9 августа 2026
512 000 000 долларов в прокате: самое кассовое аниме в истории снял вовсе не Миядзаки 512 000 000 долларов в прокате: самое кассовое аниме в истории снял вовсе не Миядзаки Читать дальше 9 августа 2026
3 культовых аниме в жанре sci-fi, которые удивительно точно предсказали наше будущее: а ведь они вышли 30 лет назад 3 культовых аниме в жанре sci-fi, которые удивительно точно предсказали наше будущее: а ведь они вышли 30 лет назад Читать дальше 9 августа 2026
Без психиатра тут не обойтись: ИИ впервые раскрыл, что не так с Мишкой в «Маше и Медведе» — 17 лет никто не замечал Без психиатра тут не обойтись: ИИ впервые раскрыл, что не так с Мишкой в «Маше и Медведе» — 17 лет никто не замечал Читать дальше 9 августа 2026
10 лет смотрела, а разгадка даже в голову не приходила: так почему главные герои в «Трех котах» оранжевые 10 лет смотрела, а разгадка даже в голову не приходила: так почему главные герои в «Трех котах» оранжевые Читать дальше 8 августа 2026
У «Слова пацана» за границей рейтинг 7,6: иностранцы назвали несколько минусов сериала — ругают и актерский состав, и сюжет У «Слова пацана» за границей рейтинг 7,6: иностранцы назвали несколько минусов сериала — ругают и актерский состав, и сюжет Читать дальше 8 августа 2026
Еще до «Аркейна» на Netflix гремела крутая адаптация видеоигры: у этого мультика до сих пор 8,3 на IMDb Еще до «Аркейна» на Netflix гремела крутая адаптация видеоигры: у этого мультика до сих пор 8,3 на IMDb Читать дальше 8 августа 2026
После этой серии «Великолепный век» можно выключать: «Все, что дальше — просто бесконечный ремикс на старые темы» После этой серии «Великолепный век» можно выключать: «Все, что дальше — просто бесконечный ремикс на старые темы» Читать дальше 8 августа 2026
Этот военный сериал НТВ обожают иностранцы по всему миру: настолько хорош, что его даже купил Netflix Этот военный сериал НТВ обожают иностранцы по всему миру: настолько хорош, что его даже купил Netflix Читать дальше 8 августа 2026
524 000 000 просмотров — варенье по рецепту из этой серии «Маши и Медведя» самое время готовить в августе 524 000 000 просмотров — варенье по рецепту из этой серии «Маши и Медведя» самое время готовить в августе Читать дальше 8 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше