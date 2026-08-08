Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Эти 3 российских сериала ничуть не уступают турецким хитам по накалу страстей: даже лучше «Великолепного века»

Эти 3 российских сериала ничуть не уступают турецким хитам по накалу страстей: даже лучше «Великолепного века»

8 августа 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «История его служанки»

Отечественные проекты тоже умеют удивлять.

Турецкие сериалы давно завоевали любовь зрителей благодаря красивым историям любви, неожиданным поворотам и семейным тайнам. Но похожие эмоции сегодня можно найти и в российских проектах. Если вам нравятся «Клюквенный щербет», «Далекий город» или «Великолепный век», присмотритесь к этим трем отечественным сериалам.

«История его служанки»

Одной из самых обсуждаемых российских мелодрам этого года стала «История его служанки».

В центре сюжета — дворянка Анна, семья которой оказывается на грани разорения. Чтобы спасти близких, девушка соглашается на необычную сделку и становится служанкой в доме графа Николая Шереметьева.

Поначалу между героями нет ничего, кроме взаимного недоверия. Но постепенно их отношения меняются, а вокруг начинают плестись интриги и вспыхивать чувства, которые невозможно скрыть.

Неудивительно, что многие зрители сравнивают сериал с популярными турецкими костюмными драмами.

«Теплый ветер с севера»

Кадр из сериала «Теплый ветер с севера»

Любителям историй о сильных женщинах стоит обратить внимание на мелодраму «Теплый ветер с севера».

Главная героиня Марта после тяжелых жизненных ударов переезжает в небольшой северный город, где становится главным врачом местной больницы. Однако вместо спокойной жизни ей приходится бороться за сохранение медицинского учреждения и одновременно разбираться в собственных чувствах.

Здесь есть все, за что зрители любят турецкие сериалы: предательство, новые отношения, семейные секреты и любовь, которой постоянно мешают обстоятельства.

«Ключ от чужой жизни»

Кадр из сериала «Ключ от чужой жизни»

Еще одна история, построенная на семейной тайне, — сериал «Ключ от чужой жизни».

Сестры-близнецы Дарья и Кристина были разлучены еще в детстве и выросли в совершенно разных условиях. Спустя годы судьба снова сталкивает их вместе, но встреча меняет жизни обеих.

На фоне борьбы за бизнес, сложных семейных отношений и старых обид героиням приходится заново узнавать друг друга и решать, что для них действительно важно.

Такие сюжеты давно стали визитной карточкой турецких драм, поэтому поклонникам этого жанра российская история наверняка тоже придется по душе.

Российские мелодрамы сегодня все чаще делают ставку на сильные эмоции, непростые судьбы и неожиданные сюжетные повороты. И если вы уже посмотрели самые громкие турецкие хиты и ищете что-то похожее, эти три сериала вполне могут стать отличной альтернативой.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.

Фото: Кадр из сериала «История его служанки»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Швеции всю бытовую химию заменяют 1 копеечным средством, которое 100% есть у вас на кухне: универсальный помощник в уборке В Швеции всю бытовую химию заменяют 1 копеечным средством, которое 100% есть у вас на кухне: универсальный помощник в уборке Читать дальше 9 августа 2026
512 000 000 долларов в прокате: самое кассовое аниме в истории снял вовсе не Миядзаки 512 000 000 долларов в прокате: самое кассовое аниме в истории снял вовсе не Миядзаки Читать дальше 9 августа 2026
У НТВ будет свой Шерлок: в новом сезоне «Тверской» появится «Мориарти в погонах» У НТВ будет свой Шерлок: в новом сезоне «Тверской» появится «Мориарти в погонах» Читать дальше 8 августа 2026
У «Слова пацана» за границей рейтинг 7,6: иностранцы назвали несколько минусов сериала — ругают и актерский состав, и сюжет У «Слова пацана» за границей рейтинг 7,6: иностранцы назвали несколько минусов сериала — ругают и актерский состав, и сюжет Читать дальше 8 августа 2026
Этот военный сериал НТВ обожают иностранцы по всему миру: настолько хорош, что его даже купил Netflix Этот военный сериал НТВ обожают иностранцы по всему миру: настолько хорош, что его даже купил Netflix Читать дальше 8 августа 2026
У ТВ-3 появился свой ответ хитам НТВ: почему сериал «Кордон» уже три сезона удерживает зрителей У ТВ-3 появился свой ответ хитам НТВ: почему сериал «Кордон» уже три сезона удерживает зрителей Читать дальше 7 августа 2026
«Это же наш Терминатор»: зрители считают, что Шилова невозможно убить, но Устюгов одной фразой объяснил финал «Ментовских войн» «Это же наш Терминатор»: зрители считают, что Шилова невозможно убить, но Устюгов одной фразой объяснил финал «Ментовских войн» Читать дальше 7 августа 2026
«Паламарчук в кожанке — знак качества»: новый детектив НТВ интригует с первой минуты — мрачная история серийного убийцы «Паламарчук в кожанке — знак качества»: новый детектив НТВ интригует с первой минуты — мрачная история серийного убийцы Читать дальше 7 августа 2026
Новый детектив с Дмитрием Паламарчуком ворвался в топ Иви: всего пара дней — а уже наступает на пятки «Холоду» Новый детектив с Дмитрием Паламарчуком ворвался в топ Иви: всего пара дней — а уже наступает на пятки «Холоду» Читать дальше 7 августа 2026
За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет Читать дальше 7 августа 2026
3 главные российские премьеры августа, которые нельзя пропустить: особенно жду сериал от сценариста «Трассы» и «Лихих» 3 главные российские премьеры августа, которые нельзя пропустить: особенно жду сериал от сценариста «Трассы» и «Лихих» Читать дальше 7 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше