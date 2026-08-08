Последний фильм Алексея Пиманова выйдет уже после его смерти: одна из самых ожидаемых новинок осени 2026 года

10 сентября в российский прокат выходит историческая драма «Охота на Императора». Картина станет последней режиссерской работой Алексея Пиманова, которого не стало весной этого года. Главные роли в фильме исполнили Милана Бру и Станислав Бондаренко, а сюжет перенесет зрителей в Москву 1812 года, когда решалась судьба Кремля.

В центре сюжета — одна из самых драматичных страниц истории

Действие фильма разворачивается осенью 1812 года после того, как французская армия вошла в Москву. Наполеон размещается в Кремле, а русские готовят рискованный план, который может изменить ход истории.

Одной из главных героинь становится молодая дворянка Мария. Потеряв брата, она решает самостоятельно отомстить французскому императору. Неудачное покушение неожиданно втягивает девушку в опасную игру, где переплетаются любовь, долг и борьба за будущее страны.

Милана Бру и Станислав Бондаренко сыграли главные роли

Образ Марии воплотила Милана Бру, а ее партнером стал Станислав Бондаренко, сыгравший французского генерала Мишеля Клемана — человека, которому предстоит переосмыслить собственные взгляды на происходящие события.

Также в картине снялись Павел Крайнов, Иван Шибанов, Виктор Сухоруков, Алексей Чадов, Станислав Дужников и Владислав Тирон.

Создатели воссоздали Москву 1812 года

Авторы проекта уделили большое внимание исторической достоверности. Для фильма была создана детальная трехмерная модель Московского Кремля образца 1812 года, основанная на архивных исследованиях.

Съемки проходили не только в кинопарках, но и на территории Кремля, а также в старинных усадьбах, монастырях и исторических локациях Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

В массовых сценах приняли участие около двухсот актеров, а также несколько десятков лошадей, что позволило максимально реалистично показать эпоху Отечественной войны 1812 года.

Фильм станет прощанием режиссера с любимой темой

Алексей Пиманов много лет изучал историю Московского Кремля и посвятил ей несколько документальных проектов. «Охота на Императора» стала его последней возможностью вновь обратиться к этой теме уже в формате большого художественного кино.

Премьера исторической драмы состоится 10 сентября. Для поклонников отечественного исторического кино это, без сомнения, одна из самых ожидаемых российских премьер начала осени.

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