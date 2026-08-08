Прошло больше двух лет с тех пор, как «Слово пацана» прогремело на экранах, а сериал до сих пор остаётся одной из самых обсуждаемых криминальных драм. Его популярность перешагнула границы стран бывшего СССР: западные зрители всё чаще открывают для себя этот российский проект и в целом относятся к нему с интересом — хотя и не без критических замечаний.

Как и у любого яркого феномена, у него есть и горячие поклонники, и те, кто находит, к чему придраться. Если для российских зрителей главным предметом спора была правдивость воссозданного быта 80-х и образ уличной романтики, то иностранцев волновали совсем иные детали.

На IMDb у «Слова пацана» уверенные 7,6 балла, но, если присмотреться к отзывам, можно заметить: чаще всего пользователи выделяют не сюжет и не атмосферу, а именно актёрский состав. Многие считают, что кастинг не выдерживает напряжения, которое на себя берёт сценарий. Причем, больше всего претензий не к молодежи, а к взрослым звездам.

«Мама главного героя жутко переигрывает и только кричит. А его подружка из милиции, наоборот, ледяная королева, произносит текст заученно», — пишут пользователи.

Один из итальянских зрителей остался под глубоким впечатлением от сериала — по его словам, он «грязный, жёсткий и при этом честный». Впрочем, и у него нашлась пара замечаний к достоверности, мимо которых он не смог пройти даже при всей симпатии к проекту.

«Ситуация в автобусе неубедительна. Водитель наверняка вмешался бы мгновенно», — отметил он.

Впрочем, главную суть проекта зрители все же уловили.

«Сериал показывает, что, несмотря на опасность, агрессию, насилие и порой ненужность банд, за ними стоит история. Дети тогда были одиноки, родители мало проводили с ними времени, и у детей было много свободного времени, поэтому они создавали банды с другими такими же, как они. В конечном итоге это закрепилось, и многие люди получили психологическую травму. Точное изображение потерянного поколения», — пишут иностранцы.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.