Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи У «Слова пацана» за границей рейтинг 7,6: иностранцы назвали несколько минусов сериала — ругают и актерский состав, и сюжет

У «Слова пацана» за границей рейтинг 7,6: иностранцы назвали несколько минусов сериала — ругают и актерский состав, и сюжет

8 августа 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте»

Зрителей впечатлил проект.

Прошло больше двух лет с тех пор, как «Слово пацана» прогремело на экранах, а сериал до сих пор остаётся одной из самых обсуждаемых криминальных драм. Его популярность перешагнула границы стран бывшего СССР: западные зрители всё чаще открывают для себя этот российский проект и в целом относятся к нему с интересом — хотя и не без критических замечаний.

Как и у любого яркого феномена, у него есть и горячие поклонники, и те, кто находит, к чему придраться. Если для российских зрителей главным предметом спора была правдивость воссозданного быта 80-х и образ уличной романтики, то иностранцев волновали совсем иные детали.

На IMDb у «Слова пацана» уверенные 7,6 балла, но, если присмотреться к отзывам, можно заметить: чаще всего пользователи выделяют не сюжет и не атмосферу, а именно актёрский состав. Многие считают, что кастинг не выдерживает напряжения, которое на себя берёт сценарий. Причем, больше всего претензий не к молодежи, а к взрослым звездам.

«Мама главного героя жутко переигрывает и только кричит. А его подружка из милиции, наоборот, ледяная королева, произносит текст заученно», — пишут пользователи.

Один из итальянских зрителей остался под глубоким впечатлением от сериала — по его словам, он «грязный, жёсткий и при этом честный». Впрочем, и у него нашлась пара замечаний к достоверности, мимо которых он не смог пройти даже при всей симпатии к проекту.

«Ситуация в автобусе неубедительна. Водитель наверняка вмешался бы мгновенно», — отметил он.

Кадр из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте»

Впрочем, главную суть проекта зрители все же уловили.

«Сериал показывает, что, несмотря на опасность, агрессию, насилие и порой ненужность банд, за ними стоит история. Дети тогда были одиноки, родители мало проводили с ними времени, и у детей было много свободного времени, поэтому они создавали банды с другими такими же, как они. В конечном итоге это закрепилось, и многие люди получили психологическую травму. Точное изображение потерянного поколения», — пишут иностранцы.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Швеции всю бытовую химию заменяют 1 копеечным средством, которое 100% есть у вас на кухне: универсальный помощник в уборке В Швеции всю бытовую химию заменяют 1 копеечным средством, которое 100% есть у вас на кухне: универсальный помощник в уборке Читать дальше 9 августа 2026
512 000 000 долларов в прокате: самое кассовое аниме в истории снял вовсе не Миядзаки 512 000 000 долларов в прокате: самое кассовое аниме в истории снял вовсе не Миядзаки Читать дальше 9 августа 2026
После этой серии «Великолепный век» можно выключать: «Все, что дальше — просто бесконечный ремикс на старые темы» После этой серии «Великолепный век» можно выключать: «Все, что дальше — просто бесконечный ремикс на старые темы» Читать дальше 8 августа 2026
Этот военный сериал НТВ обожают иностранцы по всему миру: настолько хорош, что его даже купил Netflix Этот военный сериал НТВ обожают иностранцы по всему миру: настолько хорош, что его даже купил Netflix Читать дальше 8 августа 2026
«Это же наш Терминатор»: зрители считают, что Шилова невозможно убить, но Устюгов одной фразой объяснил финал «Ментовских войн» «Это же наш Терминатор»: зрители считают, что Шилова невозможно убить, но Устюгов одной фразой объяснил финал «Ментовских войн» Читать дальше 7 августа 2026
Лучший детектив 2024 года: когда выйдет 2 сезон «Трассы» — Okko обещал продолжение этой осенью Лучший детектив 2024 года: когда выйдет 2 сезон «Трассы» — Okko обещал продолжение этой осенью Читать дальше 7 августа 2026
«Это что за чвакающий шлепок?»: зрители выбрали худший фильм Рязанова, поставив ему 2,7 «Это что за чвакающий шлепок?»: зрители выбрали худший фильм Рязанова, поставив ему 2,7 Читать дальше 5 августа 2026
Этим сериалом Устюгов особенно гордится: купили для Netflix, перевели на 25 языков — и всё это не про «Ментовские войны» Этим сериалом Устюгов особенно гордится: купили для Netflix, перевели на 25 языков — и всё это не про «Ментовские войны» Читать дальше 4 августа 2026
Без психиатра тут не обойтись: ИИ впервые раскрыл, что не так с Мишкой в «Маше и Медведе» — 17 лет никто не замечал Без психиатра тут не обойтись: ИИ впервые раскрыл, что не так с Мишкой в «Маше и Медведе» — 17 лет никто не замечал Читать дальше 9 августа 2026
Еще о «Наруто» даже никто не слышал, а в СССР уже сходили с ума по аниме: «Визжала от страха, но не отводила глаз» Еще о «Наруто» даже никто не слышал, а в СССР уже сходили с ума по аниме: «Визжала от страха, но не отводила глаз» Читать дальше 8 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше