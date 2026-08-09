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Киноафиша Статьи 512 000 000 долларов в прокате: самое кассовое аниме в истории снял вовсе не Миядзаки

512 000 000 долларов в прокате: самое кассовое аниме в истории снял вовсе не Миядзаки

9 августа 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из мультфильма «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"»

Этот проект приобрел мировой успех.

Можно считать, что Хаяо Миядзаки — это вершина японской анимации. Ведь «Унесённые призраками» — шедевр вне времени, а его «Мальчик и цапля» снова взял «Оскар». Но цифры — упрямая штука. И вот они: самое кассовое аниме в истории — вовсе не от Миядзаки.

Это «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"», который собрал $512 миллионов, обогнав и «Твоё имя» ($405 млн), и «Унесённых» ($395 млн).

Сюжет

Тандзиро Камадо вместе со своими спутниками — Иносукэ Хасибирой, выросшим в лесу среди кабанов, и вечно испуганным Зеницу Агацумой — отправляется на поиски неуловимого демона, который уже унёс жизни более сорока человек и продолжает охотиться. Их путь лежит на Поезд Бесконечности, где им предстоит лицом к лицу столкнуться с чудовищем.

Кадр из мультфильма «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"»

Детали

На Кинопоиске аниме уверенно держит 8,0 баллов при более чем 68 тысячах оценок, что говорит о его прочной популярности среди русскоязычной аудитории. На IMDb показатель ещё выше — 8,2, и это подтверждает: проект нашёл живой отклик и далеко за пределами Японии.

В самой Японии, кстати, тайтл стал не просто хитом, а настоящим явлением, а за её границами — доказательством того, что аниме вышло из нишевого статуса. Это полноценное большое кино.

И удивительно, что при таком размахе создатели уложились в скромные 16 миллионов долларов — примерно как в бюджет одного эпизода «Игры престолов».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из мультфильма «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"» (2020)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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