К вопросу №3 точно станет не до смеха: тест покажет истинных знатоков советских комедий

Почти каждая советская комедия — это идеальный фильм для просмотра на фоне: можно включить на кухне, цитировать вполголоса и чувствовать себя уютно среди уже знакомых реплик. Кажется, что знаешь сценарий наизусть. Но именно здесь и таится подвох.

Стоит копнуть глубже — и оказывается, что память частенько обманывает. Отдельные реплики вдруг перепутываются, персонажи словно меняются ролями, а сцены на поверку оказываются совсем не такими, как запомнились. Особенно если последний раз вы включали классику просто для настроения, не вдумываясь в детали.

Этот тест начинается легко, почти непринуждённо — первые вопросы разгадываются на раз-два. Но дальше, обещаем, станет сложнее.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.