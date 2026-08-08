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Киноафиша Статьи Еще до «Аркейна» на Netflix гремела крутая адаптация видеоигры: у этого мультика до сих пор 8,3 на IMDb

Еще до «Аркейна» на Netflix гремела крутая адаптация видеоигры: у этого мультика до сих пор 8,3 на IMDb

8 августа 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Кастлвания»

Он признан образцовым.

Сегодня «Аркейн» по праву считают эталоном игровой адаптации — и не зря: сериал оказался настолько стильным, глубоким и визуально безупречным, что разом переписал правила жанра. Но до того, как Джинкс и Ви покорили Netflix, на платформе уже случилась другая «революция» — мрачная и бескомпромиссная «Кастлвания».

В своё время именно она задала ту планку, на которую позже равнялись другие. После премьеры ее рейтинг на IMDb составил рекордные 8,3 из 10.

Сюжет «Кастлвании»

После того как религиозные фанатики сжигают на костре его любимую жену по ложному обвинению в колдовстве, обезумевший от горя граф Дракула объявляет войну всему человечеству и выпускает на свободу легионы демонов.

Валахия оказывается на грани уничтожения, и лишь трое готовы бросить вызов тьме: изгнанный охотник на нечисть Тревор, одарённая магией Шифа и Алукард — сын Дракулы, связанный с отцом кровными узами, но готовый восстать против его планов.

Кадр из мультсериала «Кастлвания»

Детали

Премьера «Кастлвании» состоялась в 2017 году, и сериал сразу приковал к себе внимание. Вместо привычного неспешного зачина он с первых кадров погрузил в мир, где правят насилие и отчаяние.

Авторы не стали ограничиваться одной игровой частью, а смешали ключевые элементы из нескольких. В итоге получилась не просто адаптация, а самостоятельный проект, где нашлось место и внутренним переживаниям героев, и философским спорам, и динамичным боям.

И главное — баланс. Сериал сохраняет одновременно мрачную готическую атмосферу, проработанные диалоги и зрелищный экшен.

До появления «Кастлвании» экранизации видеоигр почти автоматически воспринимались как нечто вторичное. Она стала одной из первых, кто доказал: игра может стать основой для серьёзного и вдумчивого кино. А позже этот путь продолжил «Аркейн».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из мультсериала «Кастлвания»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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