10 лет смотрела, а разгадка даже в голову не приходила: так почему главные герои в «Трех котах» оранжевые

Мультсериал «Три кота» давно завоевал доверие и симпатию маленьких зрителей и их родителей — он простой, тёплый, с лёгким юмором и разговаривает с детьми на их языке. Героев любят за их узнаваемость, повседневные ситуации и мягкий, ненавязчивый тон.

Но мало кто догадывается, почему же котята оранжевые? А ведь создатели решили так неспроста.

Безопасность

В детской анимации цвет никогда не бывает случайным. Это знают и психологи, и художники-постановщики: оранжевый вызывает чувство защищённости, уюта и тепла. Он мягко притягивает взгляд, но не перегружает восприятие — словно солнечный свет в комнате.

Именно поэтому три котёнка — оранжевые. Они не отталкивают и не настораживают, а словно приглашают малыша в игру. С самого первого кадра ребёнок без слов считывает: эти герои — свои, они не опасны и не загадочны.

Счастье

Рыжий цвет в народном сознании издавна связан с удачей, теплом домашнего очага и лёгким, жизнерадостным характером. Именно поэтому оранжевые котята в мультфильме становятся настоящими символами доброты и семейного уюта.

Ребёнок, конечно, не осознаёт этого аналитически, но он чувствует это интуитивно.

Одинаковые и разные

У всех трёх котят одинаковый окрас — но за ним скрываются три совершенно разных характера, и в этом кроется тонкий педагогический приём. Коржик, Компот и Карамелька — внешне похожие, но каждый из них действует по-своему, проявляет уникальные интересы и способности.

Ребёнок, наблюдая за ними, учится важной вещи: даже если кто-то выглядит «как все», внутри он может быть совсем иным.

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