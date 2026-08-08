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Киноафиша Статьи Меньшов оставил лишь намек: настоящая причина, почему Люда в «Любовь и голуби» сбежала от мужа, осталась за кадром

Меньшов оставил лишь намек: настоящая причина, почему Люда в «Любовь и голуби» сбежала от мужа, осталась за кадром

8 августа 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Героиню можно только пожалеть.

«Любовь и голуби» Владимира Меньшова знают, любят и цитируют до сих пор — за неподдельную теплоту, лёгкий юмор и почти документальную достоверность деревенской жизни. Однако даже у такого, казалось бы, досконально изученного фильма остаются скрытые нюансы. Например, судьба старшей дочери Кузякиных, Людмилы.

Надя и Вася — многодетная пара, и, кроме известных всем Оли и Лёшика, у них есть ещё и взрослая дочь. Людмила появляется в фильме редко, но даже по этим сценам понятно: молодая женщина переживает непростой период. Она неулыбчива, замкнута, и трудно поверить, что это просто характер.

Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Создатели явно дают понять: её брак не сложился. Людмила уезжала в город, пыталась устроиться там, но вернулась. И Владимир Меньшов так и не показал почему.

Прояснить историю Людмилы помогает первоисточник фильма — пьеса Владимира Гуркина. Именно там сюжетная линия старшей дочери Кузякиных прописана гораздо отчётливее. В оригинальном тексте девушка уезжает в город учиться, выходит замуж, но семейная жизнь оказывается кошмаром.

Например, в одном из разговоров с матерью Люда почти с вызовом замечает про отца: «Зато он не пьёт». А позже, в диалоге с соседкой бабой Шурой, она проговаривает главное.

«Полгода пожила, вся в синяках была», — с горечью замечает девушка.

Это уже не двусмысленность: Людмила не просто разочаровалась в семейной жизни — она сбежала от насилия.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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