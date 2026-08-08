120 000 000 долларов спустили в унитаз: этот фильм ждали все, но в итоге он стал главным разочарованием не только зрителей, но и режиссера 

По его словам, такой бюджет только навредил.

В 2024 году фильм «Бордерлендс» называли главным кинопретендентом на звание блокбастера года: огромный бюджет, звёздный состав, масштабные спецэффекты. Студия не скупилась на рекламу, создатели обещали зрелище, которое войдёт в историю.

Но реальность оказалась жестокой — зрители не оценили релиз, касса оказалась далека от ожидаемой, а критики разнесли ленту в пух и прах. И теперь, спустя время, режиссёр Эли Рот наконец решил признать очевидное. Он открыто говорит о том, что 120 миллионов долларов были потрачены впустую и даже зря.

Сюжет

Лилит, легендарная охотница за головами, оказывается перед необходимостью вернуться на Пандору, планету, которую она презирает. В этом оплоте беззакония и хаоса ей предстоит разыскать дочь Атласа — самого могущественного криминального авторитета во Вселенной.

В рискованное путешествие она отправляется в компании разношёрстной команды. Ей предстоит не только противостоять смертоносным инопланетным созданиям, но и столкнуться с древним злом.

Провал

Эли Рот, постановщик «Пандоры», в откровенном интервью Variety предпочёл не защищать свою работу, а честно разобрать причины её провала. Главной проблемой он назвал бюджет — 120 миллионов долларов, по его словам, превратился в груз, уничтоживший всякую творческую свободу.

Чем крупнее финансирование, тем осторожнее становятся решения, и студия Lionsgate не стала исключением: она настояла на смягчении фильма до рейтинга PG-13, чтобы охватить как можно более широкую зрительскую аудиторию.

Решение выглядит особенно парадоксальным, учитывая, что Рот прославился именно жёсткими хоррорами вроде «Хостела», где показ насилия было его стилем.

«Это не детское кино, но оно пытается понравиться всем. Оно обращено к геймерам, но не даёт им той остроты, которую они ждут. Получается ни рыба ни мясо», — считает Рот.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.