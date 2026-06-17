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Киноафиша Фильмы День разоблачения Расписание сеансов День разоблачения, 2026 в Актобе

Расписание сеансов День разоблачения, 2026 в Актобе

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Сегодня 17
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Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, RU
00:00 от 2800 ₸
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