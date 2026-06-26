Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Коржик, Карамелька и Компот спасаются от жары только таким напитком: готовить просто — записывайте рецепт

Коржик, Карамелька и Компот спасаются от жары только таким напитком: готовить просто — записывайте рецепт

26 июня 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Три кота»

Всего несколько фруктов, пара минут у блендера — и перекус готов.

Мультсериал «Три кота» давно вышел за пределы экрана. Герои не только учат детей дружбе, взаимовыручке и любознательности, но и иногда делятся вполне практичными вещами. На этот раз котята рассказали, как приготовить яркий фруктовый смузи, который подойдет и для завтрака, и для легкого перекуса.

Рецепт получился максимально простым — справиться с ним можно даже вместе с детьми.

Для приготовления смузи нужны:

  • киви — 2 штуки;
  • банан — 1 штука;
  • манго — 1 штука (или 150–200 граммов мякоти);
  • вода, сок или йогурт — 100–150 мл;
  • мёд — по желанию.

Все ингредиенты легко найти в любом супермаркете, а количество можно немного менять по своему вкусу.

Как приготовить

Сначала нужно очистить киви, банан и манго, а затем нарезать фрукты небольшими кусочками. После этого отправляем всё в блендер и добавляем воду, сок или йогурт.

Остается только взбить смесь до однородной кремовой консистенции. Если хочется сделать напиток слаще, можно добавить немного мёда и ещё раз перемешать.

Почему этот рецепт понравился поклонникам мультсериала

Главное преимущество такого смузи — простота. Никаких сложных ингредиентов, долгой подготовки или кулинарных хитростей. При этом напиток получается ярким, сладким и очень летним.

Так что если ваш ребёнок любит «Трёх котов», есть хороший шанс, что перекус по рецепту Карамельки, Коржика и Компота покажется ему гораздо интереснее обычных фруктов. А взрослые, скорее всего, тоже не откажутся от такого стакана витаминов.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
2 капли на лопасти вентилятора — и в квартире не душно даже без кондиционера: лайфхак спасал весь июнь 2 капли на лопасти вентилятора — и в квартире не душно даже без кондиционера: лайфхак спасал весь июнь Читать дальше 25 июня 2026
Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Читать дальше 19 июня 2026
Мало кто помнит, что у Коржика, Карамельки и Компота есть еще один братик: рассказываем, в каких сериях показали самого младшего в «Трех котах» Мало кто помнит, что у Коржика, Карамельки и Компота есть еще один братик: рассказываем, в каких сериях показали самого младшего в «Трех котах» Читать дальше 24 июня 2026
Одним мультиком вселенная «Маши и Медведя» не ограничивается: собрали все спин-оффы — а будет еще больше Одним мультиком вселенная «Маши и Медведя» не ограничивается: собрали все спин-оффы — а будет еще больше Читать дальше 27 июня 2026
Проглотите за выходные, но продолжения не будет: 3 лучших мини-сериала за последние десять лет Проглотите за выходные, но продолжения не будет: 3 лучших мини-сериала за последние десять лет Читать дальше 27 июня 2026
Не только «Мажор»: 3 российских проекта, которые выкупили для адаптации за границей — понятны по всему миру Не только «Мажор»: 3 российских проекта, которые выкупили для адаптации за границей — понятны по всему миру Читать дальше 27 июня 2026
Сейчас это средство — яд, а раньше им лечили наложниц в гаремах: в «Великолепном веке» такое, разумеется, не показали Сейчас это средство — яд, а раньше им лечили наложниц в гаремах: в «Великолепном веке» такое, разумеется, не показали Читать дальше 27 июня 2026
Неужели во всем Средиземье не нашлось никого, кроме Фродо, чтобы уничтожить Кольцо: в этом и есть главный замысел Толкина Неужели во всем Средиземье не нашлось никого, кроме Фродо, чтобы уничтожить Кольцо: в этом и есть главный замысел Толкина Читать дальше 27 июня 2026
«Невский-8» отошел на второй план, когда появился этот сериал НТВ: здесь у Паламарчука наконец главная роль «Невский-8» отошел на второй план, когда появился этот сериал НТВ: здесь у Паламарчука наконец главная роль Читать дальше 27 июня 2026
«У нашей дуры ни лица, ни фигуры», зато есть сложный тест из 5 вопросов по сказке «Морозко»: попробуйте ответить на все «У нашей дуры ни лица, ни фигуры», зато есть сложный тест из 5 вопросов по сказке «Морозко»: попробуйте ответить на все Читать дальше 27 июня 2026
Раз в год я пересматриваю этот сериал и буду делать это до пенсии: и нет, это не «Игра престолов» и не «Во все тяжкие» Раз в год я пересматриваю этот сериал и буду делать это до пенсии: и нет, это не «Игра престолов» и не «Во все тяжкие» Читать дальше 27 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше