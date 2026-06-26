Коржик, Карамелька и Компот спасаются от жары только таким напитком: готовить просто — записывайте рецепт

Всего несколько фруктов, пара минут у блендера — и перекус готов.

Мультсериал «Три кота» давно вышел за пределы экрана. Герои не только учат детей дружбе, взаимовыручке и любознательности, но и иногда делятся вполне практичными вещами. На этот раз котята рассказали, как приготовить яркий фруктовый смузи, который подойдет и для завтрака, и для легкого перекуса.

Рецепт получился максимально простым — справиться с ним можно даже вместе с детьми.

Для приготовления смузи нужны:

киви — 2 штуки;

банан — 1 штука;

манго — 1 штука (или 150–200 граммов мякоти);

вода, сок или йогурт — 100–150 мл;

мёд — по желанию.

Все ингредиенты легко найти в любом супермаркете, а количество можно немного менять по своему вкусу.

Как приготовить

Сначала нужно очистить киви, банан и манго, а затем нарезать фрукты небольшими кусочками. После этого отправляем всё в блендер и добавляем воду, сок или йогурт.

Остается только взбить смесь до однородной кремовой консистенции. Если хочется сделать напиток слаще, можно добавить немного мёда и ещё раз перемешать.

Почему этот рецепт понравился поклонникам мультсериала

Главное преимущество такого смузи — простота. Никаких сложных ингредиентов, долгой подготовки или кулинарных хитростей. При этом напиток получается ярким, сладким и очень летним.

Так что если ваш ребёнок любит «Трёх котов», есть хороший шанс, что перекус по рецепту Карамельки, Коржика и Компота покажется ему гораздо интереснее обычных фруктов. А взрослые, скорее всего, тоже не откажутся от такого стакана витаминов.