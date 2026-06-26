Первый взгляд на сериал «Полдень» с Матвеевым и Колокольниковым: такой экранизации Стругацких в России еще не было

Российская фантастика давно живет в непростом положении. Зрители регулярно жалуются на нехватку по-настоящему масштабных научно-фантастических проектов, а каждая попытка обратиться к классике вызывает повышенное внимание. Поэтому новость о сериале «Полдень» сложно назвать рядовой.

Вышел первый тизер шестисерийного проекта, основанного на повести Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике». И уже сейчас понятно: нас ждет не просто очередной детектив будущего, а одна из самых амбициозных российских фантастических премьер 2026 года.

Стругацкие наконец добрались до экрана

Несмотря на культовый статус книги, «Жук в муравейнике» до сих пор полноценно не экранизировали. А ведь это один из самых известных романов цикла «Мир Полудня».

Действие сериала разворачивается в 2278 году. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски поручает Максиму Каммереру найти прогрессора Льва Абалкина, который неожиданно прервал важную миссию и вернулся на Землю. Очень быстро поиски превращаются в расследование, от которого может зависеть судьба всей планеты.

Матвеев и Колокольников сыграют главных героев

Одной из главных причин обратить внимание на проект стал актерский состав. Юрий Колокольников играет Максима Каммерера — человека, которому предстоит разобраться в загадке Абалкина. Самого Льва Абалкина воплотил Максим Матвеев, а компанию им составили Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Евгений Сангаджиев и Денис Бургазлиев.

Особенно интересно звучат слова самого Матвеева о главной идее произведения:

«Все самые страшные вещи, которые делает человек по отношению к другому, основаны только на страхе».

Именно эта мысль, по мнению актера, лежит в основе истории Стругацких и делает ее удивительно актуальной даже спустя десятилетия после выхода книги.

Москва будущего выглядит неожиданно

Судя по первым кадрам, создатели решили отказаться от привычного образа стерильного футуризма. Вместо этого узнаваемые московские локации соседствуют с необычными пространствами будущего.

За проект отвечает команда, уже работавшая над «13 клинической» и «Первым номером», поэтому ожидания у зрителей довольно высокие. А учитывая участие Okko и KION, можно рассчитывать и на достойный визуальный уровень.

Почему это одна из самых ожидаемых премьер года

В последние годы российские сериалы всё чаще обращаются к криминалу, детективам и историческим драмам. Полноценной научной фантастики на этом фоне выходит не так много.

Именно поэтому «Полдень» выглядит особенно интригующе. Это не ремейк советского хита, не очередная история про маньяков и не полицейский процедурал. Это редкая попытка поговорить о будущем, страхе перед неизвестным и человеческой природе языком большой фантастики.

А если создателям удастся сохранить дух Стругацких, у российского телевидения может появиться свой главный фантастический сериал последних лет.