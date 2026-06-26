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Киноафиша Статьи Если сам Цискаридзе рекомендует этот западный сериал, его обязательно стоит включить: тем более у него рейтинг на IMDb — 8,3

Если сам Цискаридзе рекомендует этот западный сериал, его обязательно стоит включить: тем более у него рейтинг на IMDb — 8,3

26 июня 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Вражда»

Проект вышел в 2017 году, но до сих пор популярен.

Николай Цискаридзе редко раздает громкие рекомендации зарубежным сериалам. Тем интереснее, что среди десятков известных проектов именно эта история уже несколько лет остается для него безоговорочным фаворитом.

Когда речь заходит о любимых западных сериалах, артист не вспоминает ни королевские драмы, ни популярные детективы. На вершине его личного рейтинга находится сериал «Вражда» с рейтингом 8,3 на IMDb — антология Райана Мерфи, посвященная самым громким конфликтам в мире знаменитостей.

История, основанная на реальных скандалах

Первый сезон рассказывает о легендарном противостоянии голливудских икон Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд. Их отношения давно стали частью киноистории, но создателям удалось показать знакомую историю так, будто зрители наблюдают за ней впервые.

Особое впечатление на Цискаридзе произвела работа актеров. Главные роли исполнили Джессика Лэнг и Сьюзан Сарандон, которые сумели передать не только взаимную неприязнь героинь, но и их внутренние переживания, страхи и амбиции.

Не только актеры, но и внимание к деталям

Кадр из сериала «Вражда»

Впрочем, больше всего артиста покорила не звездная команда, а уровень проработки эпохи. Костюмы, интерьеры, манеры поведения персонажей — все это, по его мнению, выполнено с поразительной точностью.

Сам Цискаридзе признался, что давно интересовался историями, которые легли в основу сериала, поэтому особенно оценил бережное отношение авторов к реальным событиям. По его словам, создателям удалось передать атмосферу времени практически безупречно.

Почему сериал стоит посмотреть

Сегодня многие проекты пытаются пересказывать реальные скандалы из жизни знаменитостей, но далеко не всем удается превратить хронику событий в по-настоящему захватывающую драму. «Вражда» как раз из таких редких исключений.

«Если говорить о западных сериалах, конечно, самое... На первом месте стоит сериал "Вражда". Абсолютно фантастически снято», — отметил он в беседе с «Киноафишей».

Пожалуй, это тот случай, когда рекомендация говорит сама за себя. Если сериал сумел впечатлить человека, который десятилетиями наблюдал закулисные интриги театрального мира, значит, в нем действительно есть что-то особенное.

Фото: Кадр из сериала «Вражда»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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