Никто не ждал, но это случилось: в июле выходит 5 сезон «Мажора» — делимся расписанием выхода серий и подробностями

Даже фанаты уже списали эту историю со счетов.

Когда летом 2022 года вышел четвертый сезон «Мажора», многие зрители были уверены, что на этом история окончательно завершилась. Финал выглядел как жирная точка: ключевые персонажи погибли, основные конфликты были закрыты, а судьба Игоря Соколовского казалась решенной. Поэтому новость о возвращении сериала стала для поклонников настоящим сюрпризом.

Уже 4 июля на Кинопоиске стартует пятый сезон «Мажора». И судя по всему, создатели не просто решили воскресить популярную франшизу, а готовят для нее новую жизнь.

Соколовский снова в деле

Главную роль вновь исполнит Павел Прилучный, без которого представить «Мажора» просто невозможно. Правда, теперь рядом с Игорем Соколовским окажутся новые герои, ведь после событий четвертого сезона состав сериала заметно изменился.

Компанию Прилучному составят Павел Чинарев, Александр Обласов, Линда Лапиньш, Анна Цуканова-Котт, Виталия Корниенко, Елизавета Шакира, Владимир Селезнев и Кирилл Кяро. За постановку отвечает Сергей Пикалов, работавший над сериалами «Город тайн», «Русская жена» и «Зови меня мамой».

Самое неожиданное — шестой сезон уже снимают

Главная интрига заключается даже не в возвращении самого «Мажора». По информации создателей, работа над шестым сезоном уже идет полным ходом. Получается, что пятый сезон — это не прощание с Игорем Соколовским, а начало нового этапа истории.

Для российского телевидения это довольно редкая ситуация. Обычно проекты возвращают ради ностальгии на один сезон, но здесь продюсеры явно рассчитывают на долгую игру.

Когда выходят серии

Пятый сезон будет состоять из восьми эпизодов. Первая серия появится 4 июля, а дальше новые эпизоды будут выходить каждую субботу. Финал сезона зрители увидят 22 августа.

Оправдает ли «Мажор 5» ожидания поклонников — пока главный вопрос этого лета. Но одно уже можно сказать точно: сериал, который многие считали завершенным еще три года назад, неожиданно получил второй шанс. И, похоже, расставаться с Игорем Соколовским создатели пока не собираются.