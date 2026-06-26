Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Эти 3 существа в мире Средиземья были страшнее самого Саурона: даже Толкин предпочел скрыть всю правду о них

Эти 3 существа в мире Средиземья были страшнее самого Саурона: даже Толкин предпочел скрыть всю правду о них

26 июня 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Даже в богатом мире «Властелина колец» у них нет объяснения.

Одна из причин, почему мир Толкина до сих пор кажется живым, — далеко не все его загадки получили объяснение. Пока другие писатели стремятся расписать каждую деталь своей вселенной, автор «Властелина колец» часто оставлял место для тайн. И именно поэтому некоторые персонажи вызывают споры уже много лет.

Том Бомбадил — персонаж, который ломает все правила Средиземья

Если попросить поклонников назвать главную загадку «Властелина колец», большинство вспомнит именно Тома Бомбадила. Веселый хозяин Старого леса не похож ни на эльфа, ни на волшебника, ни на кого-либо еще из мира Толкина.

Самое странное, что на него не действует Кольцо Всевластия. Совсем. Пока великие воины, короли и маги боятся его влияния, Том спокойно играет с артефактом как с безделушкой. Кто он такой на самом деле, Толкин так и не объяснил. И, кажется, не собирался.

Синие волшебники ушли на Восток — и словно растворились

Про Гэндальфа знают все. Про Сарумана тоже. Даже Радагаст регулярно появляется в обсуждениях фанатов. Но мало кто помнит, что волшебников было пятеро.

Два Синих мага отправились в загадочные земли Руна и практически исчезли из истории. В разных черновиках Толкин противоречил сам себе: то они провалили свою миссию и создали культы, то, наоборот, помогли ослабить влияние Саурона. В итоге их судьба так и осталась одной из самых больших белых пятен легендариума.

Унголианта пугала даже Моргота

Кадр из фильма «Властелин колец»

Саурон считается главным воплощением зла Средиземья, но существовала тварь, которая выглядела еще страшнее. Речь об Унголианте — чудовищной прародительнице Шелоб.

Она помогла Морготу уничтожить Древа Валинора, а затем едва не напала на самого Темного Властелина. Самое удивительное — никто не знает, откуда она появилась. По одной из версий, Унголиант вообще пришла из Бездны за пределами мира, то есть фактически была существом, чуждым всей вселенной Толкина.

Именно поэтому мир Толкина до сих пор работает

Многие авторы сегодня спешат объяснить каждую мелочь через приквелы, спин-оффы и энциклопедии. Толкин поступал иначе. Он понимал простую вещь: иногда тайна интереснее ответа.

И если судьбу Фродо, Арагорна или Саурона мы знаем почти до последней страницы, то Том Бомбадил, Синие волшебники и Унголиант так и остались напоминанием, что даже в самом подробно проработанном фэнтези должны существовать места, куда не заглядывает свет.

Фото: Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
2 капли на лопасти вентилятора — и в квартире не душно даже без кондиционера: лайфхак спасал весь июнь 2 капли на лопасти вентилятора — и в квартире не душно даже без кондиционера: лайфхак спасал весь июнь Читать дальше 25 июня 2026
Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Читать дальше 19 июня 2026
Неужели во всем Средиземье не нашлось никого, кроме Фродо, чтобы уничтожить Кольцо: в этом и есть главный замысел Толкина Неужели во всем Средиземье не нашлось никого, кроме Фродо, чтобы уничтожить Кольцо: в этом и есть главный замысел Толкина Читать дальше 27 июня 2026
А что вообще Саурон хотел от Средиземья? В фильмах это не совсем понятно, но в книгах Толкина есть ответ А что вообще Саурон хотел от Средиземья? В фильмах это не совсем понятно, но в книгах Толкина есть ответ Читать дальше 24 июня 2026
Проглотите за выходные, но продолжения не будет: 3 лучших мини-сериала за последние десять лет Проглотите за выходные, но продолжения не будет: 3 лучших мини-сериала за последние десять лет Читать дальше 27 июня 2026
Раз в год я пересматриваю этот сериал и буду делать это до пенсии: и нет, это не «Игра престолов» и не «Во все тяжкие» Раз в год я пересматриваю этот сериал и буду делать это до пенсии: и нет, это не «Игра престолов» и не «Во все тяжкие» Читать дальше 27 июня 2026
Нашла 3 сериала, которые по вайбу похожи на «Извне»: подборка для тех, у кого ломка после финала 4 сезона Нашла 3 сериала, которые по вайбу похожи на «Извне»: подборка для тех, у кого ломка после финала 4 сезона Читать дальше 27 июня 2026
Эти 3 зарубежных сериала показали Вторую мировую войну без прикрас: трилогия Спилберга и Хэнкса — самый свежий вышел в 2024 году Эти 3 зарубежных сериала показали Вторую мировую войну без прикрас: трилогия Спилберга и Хэнкса — самый свежий вышел в 2024 году Читать дальше 26 июня 2026
Если сам Цискаридзе рекомендует этот западный сериал, его обязательно стоит включить: тем более у него рейтинг на IMDb — 8,3 Если сам Цискаридзе рекомендует этот западный сериал, его обязательно стоит включить: тем более у него рейтинг на IMDb — 8,3 Читать дальше 26 июня 2026
658,8 миллиона долларов — и это не сборы, а бюджет: титул самого дорогого фильма в истории отобрал у «Звездных воин» этот проект 658,8 миллиона долларов — и это не сборы, а бюджет: титул самого дорогого фильма в истории отобрал у «Звездных воин» этот проект Читать дальше 26 июня 2026
HBO устроил на Красной свадьбе кровавую бойню, но в книгах Мартина все еще хуже: 3 главных отличия сериала от первоисточника HBO устроил на Красной свадьбе кровавую бойню, но в книгах Мартина все еще хуже: 3 главных отличия сериала от первоисточника Читать дальше 25 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше