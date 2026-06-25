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Киноафиша Статьи HBO устроил на Красной свадьбе кровавую бойню, но в книгах Мартина все еще хуже: 3 главных отличия сериала от первоисточника

HBO устроил на Красной свадьбе кровавую бойню, но в книгах Мартина все еще хуже: 3 главных отличия сериала от первоисточника

25 июня 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Фанаты были опечалены такими изменениями.

Многие зрители до сих пор считают сериальную Красную свадьбу вершиной жестокости во вселенной «Игры престолов». Робб Старк погиб вместе с женой и нерожденным ребенком, Кейтилин потеряла сына, а надежды Севера рухнули буквально за несколько минут. Однако в книгах Джорджа Мартина некоторые детали этой бойни оказались куда более болезненными.

Жена Робба Старка вообще осталась жива

Одним из самых заметных изменений стала судьба супруги Робба. В сериале зрители познакомились с Талисой, которая погибла вместе с мужем во время резни в Близнецах. Именно ее смерть стала одним из самых эмоциональных моментов эпизода.

В книгах все произошло иначе. Робб женился на Джейн Вестерлинг, и на свадьбу Фреев она вообще не поехала. Молодой Волк оставил супругу в Риверране под защитой своих людей, понимая, что ее появление только сильнее разозлит Уолдера Фрея. В результате Джейн пережила Красную свадьбу, хотя и оказалась фактически пленницей победителей.

Серый Ветер погиб как настоящий воин

Кадр из сериала «Игра престолов»

В сериале лютоволка Робба убивают практически без шансов на спасение. Его запирают в клетке и расстреливают из арбалетов, пока внутри замка идет бойня.

В книге Серый Ветер успевает показать, почему лютоволков так боялись по всему Вестеросу. Один из верных людей Робба выпускает зверя на свободу, и тот бросается на врагов. Перед смертью Серый Ветер успевает растерзать нескольких солдат Фреев и загрызть сторожевых псов. Финал все равно трагичный, но книжная версия делает его смерть настоящим последним боем защитника своего хозяина.

Кейтилин Старк получила продолжение истории

Пожалуй, самое важное отличие касается самой Кейтилин. В сериале ее история заканчивается в зале Близнецов вместе с Красной свадьбой.

У Мартина все оказалось гораздо мрачнее. Через несколько дней тело Кейтилин находят члены Братства без знамен, а Берик Дондаррион жертвует собственной жизнью, чтобы вернуть ее к жизни. Так появляется Леди Бессердечная — одна из самых жутких фигур книжной саги. От прежней Кейтилин почти ничего не остается. Ею движет только жажда мести, а каждый Фрей, Болтон или Ланнистер становится потенциальной целью.

Почему книги кажутся еще жестче

Сериал показал трагедию одного вечера. Книги же показали последствия, которые продолжали разрушать жизни героев еще долгие годы. Именно поэтому для многих поклонников «Песни льда и огня» самая большая потеря экранизации — не смерть Робба Старка, а отсутствие Леди Бессердечной, чья история стала прямым продолжением Красной свадьбы и напоминанием о том, что в Вестеросе даже смерть не всегда означает конец.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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