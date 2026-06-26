Сможете узнать 5 советских фильмов по героиням в косынках? Этот тест только кажется простым

Если задуматься, косынка в советском кино встречается едва ли не так же часто, как знаменитые фуражки, плащи или пионерские галстуки. Для многих героинь она становилась частью образа, который зрители запоминали на десятилетия. Иногда достаточно одного взгляда на платок, чтобы сразу вспомнить любимый фильм.

Конечно, первой на ум многим приходит баба Шура из «Любовь и голуби». Но советский кинематограф подарил нам куда больше ярких героинь в косынках, платках и деревенских головных уборах. Некоторые из них появлялись на экране всего несколько минут, но всё равно навсегда остались в памяти зрителей.

Сегодня предлагаю немного проверить свою насмотренность. Мы собрали пять кадров из известных советских фильмов, на которых можно увидеть героинь в косынках. Где-то ответ наверняка придёт в голову мгновенно, а вот над некоторыми кадрами придётся хорошенько подумать.

Особенно интересно будет тем, кто уверен, что знает советскую классику наизусть. Ведь одно дело узнать фильм по знаменитой цитате или известной сцене, и совсем другое — вспомнить его по небольшой детали костюма.

Так что внимательно смотрите на кадры, доверяйте своей памяти и попробуйте угадать все пять фильмов без ошибок. Посмотрим, кто действительно вырос на советском кино, а кто давно не пересматривал любимую классику.