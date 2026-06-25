«Первый отдел» хорош, но в рейтинге зрителей лидирует совсем другой сериал НТВ: и рейтинг у него высокий — 8,6

Если еще не видели его, обязательно включайте.

За последние годы НТВ выпустил десятки успешных детективов, но если посмотреть на зрительские рейтинги, становится понятно: далеко не каждый проект остается в памяти надолго. Одни сериалы громко стартуют и быстро исчезают из обсуждений, другие превращаются в настоящую телевизионную классику.

Именно таким феноменом стал «Первый отдел». Детектив о работе сотрудников Следственного комитета давно обзавелся армией поклонников, получил несколько сезонов и стабильно собирает высокие оценки. Многие зрители вообще уверены, что это лучший сериал НТВ последних лет. Но есть нюанс.

Первый отдел стал новым народным детективом

Секрет успеха сериала оказался довольно простым. Создатели не стали превращать следователей в супергероев, которые раскрывают преступления за пять минут и никогда не ошибаются.

Наоборот, зрители увидели живых персонажей, сложные расследования и нормальные человеческие отношения. Именно поэтому Брагин и Шибанов быстро стали любимцами аудитории. В отзывах зрители регулярно отмечают реалистичность, крепкий сценарий и диалоги, которые не вызывают желание перемотать сцену через десять секунд.

До первого места не хватило совсем чуть-чуть

В зрительском рейтинге лучших сериалов НТВ «Первый отдел» набрал впечатляющие 8,2 балла. Этого хватило, чтобы обойти десятки конкурентов, включая популярные «Душегубы», «Консультанта» и «Страх над Невой».

Для проекта, который стартовал всего несколько лет назад, результат выглядит особенно внушительно. Многие старые хиты канала так и не смогли добиться такой народной любви.

Кто оказался сильнее?

Настоящей неожиданностью для многих стал лидер рейтинга, передает дзен-канал «Киновселенная». Первое место зрители отдали сериалу «Комитет», который получил 8,6 балла.

История сотрудников органов госбезопасности, охватывающая несколько десятилетий, сумела покорить аудиторию масштабом, атмосферой эпохи и сильной актерской работой. В результате именно «Комитет» оказался единственным сериалом НТВ, который смог обойти «Первый отдел».

И это, пожалуй, лучший комплимент детективу с Иваном Колесниковым. Потому что в рейтинге зрительской любви его опередил только один проект из всех, что НТВ выпустил за последние годы.