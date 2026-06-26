Сериалы НТВ и хиты турдизи, подвиньтесь, у ИВИ новый фаворит: лидером по просмотрам неожиданно стал тру-крайм фильм

Пока зрители обсуждают новые детективные сериалы и криминальные драмы, в рейтингах ИВИ произошла неожиданная рокировка. В число самых популярных проектов недели вошёл документальный фильм «Чикатило, которого вам не показали. ВАНДР» — 41-минутное расследование, посвящённое одному из самых известных уголовных дел в истории СССР.

На первый взгляд это выглядит необычно. Всё-таки речь идёт не о дорогостоящем сериале с известными актёрами и не о громкой премьере федерального канала. Но успех фильма показывает: интерес аудитории к жанру тру-крайм сегодня находится на пике.

И судя по всему, онлайн-кинотеатр это прекрасно понимает.

На ИВИ формируется целая библиотека тру-крайма

Если посмотреть подборку проектов, которые сервис рекомендует зрителям после фильма о Чикатило, становится очевидно: это уже не случайность, а полноценный тренд.

Среди самых заметных новинок:

«Кровавый культ Чикатило»;

«Ангарский маньяк»;

«Вся правда о гибели группы Сергея Бодрова»;

«Михаил Круг»;

«Вторая казнь Романовых, о которой вы не знали»;

«Индийский Чернобыль»;

«Титаник погубил не айсберг!».

Причём объединяет эти проекты не только документальный формат. Все они построены по одному принципу: реальные события, громкие трагедии, исторические тайны и попытка взглянуть на известные истории под новым углом.

Почему зрителей так увлекают реальные истории

За последние несколько лет тру-крайм превратился из нишевого жанра в один из самых востребованных форматов. Людей всё меньше интересуют придуманные преступления и всё больше — реальные расследования, судебные ошибки, загадочные катастрофы и биографии преступников.

Во многом именно поэтому истории Чикатило, Ангарского маньяка или гибели группы Бодрова продолжают собирать миллионы просмотров спустя десятилетия после самих событий.

Зрителям уже недостаточно просто узнать, что произошло. Гораздо интереснее разобраться, почему это случилось и какие детали долгие годы оставались за кадром.

От сериалов про маньяков к документалистике

Любопытно, что ещё недавно аудитория массово смотрела художественные проекты вроде «Чикатило», «Фишера» или «Трассы». Теперь же интерес постепенно смещается в сторону документальных расследований.

В случае с фильмом «Чикатило, которого вам не показали. ВАНДР» зрителей привлекла именно возможность увидеть знакомое дело без художественных допущений и сценарных украшений.

И если судить по рекомендациям ИВИ, это только начало. Похоже, сервис делает серьёзную ставку на тру-крайм, а значит впереди зрителей ждёт ещё немало историй о самых громких преступлениях, катастрофах и загадках прошлого.

Похоже, эпоха криминальных сериалов постепенно уступает место эпохе документального тру-крайма.