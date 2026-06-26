Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Сначала «Чай, кофе, потанцуем», а потом тест: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с напитками

Сначала «Чай, кофе, потанцуем», а потом тест: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с напитками

26 июня 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Служебный роман»

И не забудьте налить чашечку чая перед прохождением.

Советское кино невозможно представить без уютных кухонь, семейных застолий и бесконечных чаепитий. Порой кажется, что герои любимых фильмов обсуждали самые важные события своей жизни именно за чашкой чая, стаканом лимонада или бокалом шампанского. И удивительно, но многие такие сцены запоминаются не хуже культовых цитат.

Достаточно вспомнить, как в «Служебном романе» чаепития становились частью офисной жизни, а в «Бриллиантовой руке» напитки сопровождали самые комичные и неожиданные ситуации. Даже обычная газировка из советского автомата сегодня вызывает приступ ностальгии у миллионов зрителей, которые прекрасно помнят и вкус сиропа, и характерный гранёный стакан.

В этом и заключается магия советского кино. Авторы умели превращать самые простые бытовые детали в нечто узнаваемое и родное. Иногда достаточно одного кадра с чашкой чая или бутылкой лимонада, чтобы мгновенно вспомнить любимый фильм, его героев и атмосферу.

Мы собрали несколько кадров из знаменитых советских картин, где персонажи наслаждаются чаем, кофе, лимонадом и другими напитками. На первый взгляд задание кажется лёгким, но некоторые вопросы способны поставить в тупик даже тех, кто вырос на советской классике.

Проверьте свою память и попробуйте угадать все фильмы без ошибок. Возможно, результат приятно вас удивит.

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
2 капли на лопасти вентилятора — и в квартире не душно даже без кондиционера: лайфхак спасал весь июнь 2 капли на лопасти вентилятора — и в квартире не душно даже без кондиционера: лайфхак спасал весь июнь Читать дальше 25 июня 2026
Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Читать дальше 19 июня 2026
«У нашей дуры ни лица, ни фигуры», зато есть сложный тест из 5 вопросов по сказке «Морозко»: попробуйте ответить на все «У нашей дуры ни лица, ни фигуры», зато есть сложный тест из 5 вопросов по сказке «Морозко»: попробуйте ответить на все Читать дальше 27 июня 2026
«Я на солнышке лежууу» и этот тест прохожууу: вспомните 6 фильмов СССР по пляжам в кадре «Я на солнышке лежууу» и этот тест прохожууу: вспомните 6 фильмов СССР по пляжам в кадре Читать дальше 27 июня 2026
Сможете узнать 5 советских фильмов по героиням в косынках? Этот тест только кажется простым Сможете узнать 5 советских фильмов по героиням в косынках? Этот тест только кажется простым Читать дальше 26 июня 2026
Вперед и с песней! Попробуйте угадать 5 советских фильмов по строчке из знаменитого хита Вперед и с песней! Попробуйте угадать 5 советских фильмов по строчке из знаменитого хита Читать дальше 25 июня 2026
Вагончик тронется, перрон останется, а тест, где нужно отгадать 5 советских фильмов по кадру с поездом сам себя не пройдет Вагончик тронется, перрон останется, а тест, где нужно отгадать 5 советских фильмов по кадру с поездом сам себя не пройдет Читать дальше 25 июня 2026
Людк, а Людк! Узнаете 6 советских фильмов по знаменитым деревенским героиням? Предупреждаем — будет сложно Людк, а Людк! Узнаете 6 советских фильмов по знаменитым деревенским героиням? Предупреждаем — будет сложно Читать дальше 24 июня 2026
Этот тест лучше не проходить голодным: угадайте 8 советских фильмов по кадрам с едой Этот тест лучше не проходить голодным: угадайте 8 советских фильмов по кадрам с едой Читать дальше 24 июня 2026
«Хочу — халву ем», хочу — тест по «Девчатам» прохожу: ответьте на 5 вопросов и проверьте, как хорошо вы знаете этот фильм «Хочу — халву ем», хочу — тест по «Девчатам» прохожу: ответьте на 5 вопросов и проверьте, как хорошо вы знаете этот фильм Читать дальше 23 июня 2026
С отпускным тестом «вечер перестает быть томным»: вот вам 6 летних кадров из советских фильмов — сможете угадать, откуда они? С отпускным тестом «вечер перестает быть томным»: вот вам 6 летних кадров из советских фильмов — сможете угадать, откуда они? Читать дальше 23 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше