Сначала «Чай, кофе, потанцуем», а потом тест: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с напитками

Советское кино невозможно представить без уютных кухонь, семейных застолий и бесконечных чаепитий. Порой кажется, что герои любимых фильмов обсуждали самые важные события своей жизни именно за чашкой чая, стаканом лимонада или бокалом шампанского. И удивительно, но многие такие сцены запоминаются не хуже культовых цитат.

Достаточно вспомнить, как в «Служебном романе» чаепития становились частью офисной жизни, а в «Бриллиантовой руке» напитки сопровождали самые комичные и неожиданные ситуации. Даже обычная газировка из советского автомата сегодня вызывает приступ ностальгии у миллионов зрителей, которые прекрасно помнят и вкус сиропа, и характерный гранёный стакан.

В этом и заключается магия советского кино. Авторы умели превращать самые простые бытовые детали в нечто узнаваемое и родное. Иногда достаточно одного кадра с чашкой чая или бутылкой лимонада, чтобы мгновенно вспомнить любимый фильм, его героев и атмосферу.

Мы собрали несколько кадров из знаменитых советских картин, где персонажи наслаждаются чаем, кофе, лимонадом и другими напитками. На первый взгляд задание кажется лёгким, но некоторые вопросы способны поставить в тупик даже тех, кто вырос на советской классике.

Проверьте свою память и попробуйте угадать все фильмы без ошибок. Возможно, результат приятно вас удивит.