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Эти 3 новых сериала НТВ могли затеряться на фоне «Первого отдела», и зря: одни из лучших новинок 2026 года

26 июня 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Извозчик»

Они пока не так популярны, поэтому о них мало говорят.

Кажется, в 2026 году НТВ решил не оставлять поклонников детективов без новых сериалов ни на одну неделю. Премьер оказалось настолько много, что некоторые проекты рискуют потеряться в потоке новинок. А зря. Среди них есть как минимум три сериала, на которые стоит обратить внимание уже сейчас.

«Леший»: бывший оперативник против прошлого

На первый взгляд история кажется знакомой. Оперативник Сергей Гранин после тяжелого ранения уезжает в глухую деревню и становится лесным инспектором. Местные давно прозвали его Лешим, а сам герой старается держаться подальше от людей.

Но спокойная жизнь заканчивается в тот момент, когда в деревню приезжает его бывший напарник Юрий Дымов. Тот самый человек, который когда-то увел у него жену.

На фоне расследований, происходящих в лесах вокруг деревни Остров, разворачивается еще и личная драма. Именно поэтому «Леший» выглядит не просто очередным полицейским сериалом, а историей о предательстве, прощении и втором шансе.

«Враги»: опасная игра агента под прикрытием

Кадр из сериала «Враги»

Если вам нравятся криминальные саги про внедрение в преступные группировки, стоит присмотреться к сериалу «Враги».

Действие происходит в Белоуральске, где за огромные деньги, связанные со строительством химического комбината, начинают борьбу криминальный авторитет Ума и начальник уголовного розыска Мамонов. Чтобы разобраться в происходящем, в окружение бандита внедряют агента Юру Гвоздева.

Проблема в том, что город для него не чужой. Здесь живет семья, друзья и девушка, к которой у героя остались чувства. А значит, каждая ошибка может стоить не только операции, но и жизни близких людей.

«Извозчик»: детектив о мести и справедливости

Самую интригующую завязку среди новинок получил сериал «Извозчик».

Следователь Юрий Алданов выходит на высокопоставленного преступника внутри силовых структур, но вместо награды получает сфабрикованное уголовное дело и тюремный срок. Когда герой оказывается на свободе, выясняется, что он потерял не только работу, но и семью.

Однако сдаваться Алданов не собирается. Вместе с новой союзницей он открывает транспортную компанию «Извозчик», которая становится прикрытием для собственного расследования.

Такие истории зрители обычно любят особенно сильно: здесь есть и заговор, и предательство, и герой, которому уже нечего терять.

Фото: Кадр из сериала «Извозчик»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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