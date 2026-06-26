658,8 миллиона долларов — и это не сборы, а бюджет: титул самого дорогого фильма в истории отобрал у «Звездных воин» этот проект

Казалось, никто уже не готов тратить такие деньги на съемки.

Долгие годы казалось, что рекорд «Звёздных войн: Пробуждение силы» останется недосягаемым. Фильм Disney считался самым дорогим проектом в истории кино, а его бюджет выглядел настолько внушительным, что побить его было практически невозможно. Но несколько лет спустя лидер всё-таки сменился.

Новым рекордсменом оказался «Мир Юрского периода: Господство» — финальная часть современной трилогии о динозаврах. По опубликованным финансовым отчётам, производство фильма обошлось Universal Pictures в невероятные 658,8 миллиона долларов.

Как динозавры обошли Звёздные войны

Для сравнения, бюджет фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы» составил 638,9 миллиона долларов. Именно этот проект долгое время удерживал первое место среди самых дорогих картин в истории мирового кинематографа.

Однако съёмки «Мира Юрского периода: Господство» пришлись на крайне непростой период. Работа над фильмом велась во время пандемии коронавируса, когда студиям приходилось соблюдать многочисленные ограничения, регулярно тестировать съёмочные группы и переносить графики производства.

Почему бюджет вырос до рекордных цифр

Дополнительные расходы появились и после переноса премьеры почти на год. Из-за этого итоговая стоимость проекта продолжала расти, пока не достигла суммы, которая ещё несколько лет назад казалась совершенно фантастической.

В результате фильм не только стал самым дорогим в истории, но и превратился в один из самых обсуждаемых блокбастеров своего времени задолго до выхода на экраны.

Окупился ли такой риск

Несмотря на огромные затраты, Universal не осталась в проигрыше. Мировые кассовые сборы картины превысили один миллиард долларов, что позволило фильму войти в число главных коммерческих хитов последних лет.

Кроме того, «Мир Юрского периода: Господство» поставил эффектную точку в истории современной трилогии и ещё раз доказал, что зрители по-прежнему готовы покупать билеты ради динозавров. И, судя по рекордным цифрам, любовь публики к легендарной франшизе пока никуда не исчезла.