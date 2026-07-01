Расписание Миньоны и Монстры в Актобе на 9 июля 2026 Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе» 2D, RU 10:40 от 2700 ₸ 11:30 от 2700 ₸ 12:30 от 2700 ₸ 13:20 от 2700 ₸ 14:20 от 3100 ₸ 15:10 от 3100 ₸ 16:10 от 3100 ₸ 17:00 от 3100 ₸ 18:00 от 3500 ₸ 18:50 от 3500 ₸ 19:50 от 3500 ₸ 20:40 от 3500 ₸ 21:40 от 3500 ₸ Kinoplexx 7 Aktobe Mall г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж 2D, RU 10:30 от 2400 ₸ 11:20 от 2400 ₸ 12:20 от 2400 ₸ 13:10 от 2400 ₸ 14:10 от 2800 ₸ 15:00 от 2800 ₸ 16:10 от 2800 ₸ 17:00 от 2800 ₸ 18:00 от 3200 ₸ 18:50 от 3200 ₸ 19:50 от 3200 ₸ 20:40 от 3200 ₸ Kinoplexx 7 Dalida Plaza г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж 2D, RU 10:30 от 2400 ₸ 11:30 от 2400 ₸ 12:20 от 2400 ₸ 13:20 от 2400 ₸ 14:20 от 2800 ₸ 15:20 от 2800 ₸ 16:10 от 2800 ₸ 17:10 от 2800 ₸ 18:10 от 3200 ₸ 19:10 от 3200 ₸ 20:00 от 3200 ₸