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Kinoafisha Films Minions 3 Showtimes for Minions 3 (2026) in Aktobe today

Showtimes for Minions 3 (2026) in Aktobe today

Minions 3
Minions 3 Adventure, Animation, Action 2026 / USA
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Tomorrow 9
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Showtimes for Minions 3 in Aktobe on 9 July 2026
Kinopark 7 Keruencity g. Aktobe, ul. M.Mametovoy, 4, TRTs «KeruenCity Aktobe»
2D, RU
10:40 from 2700 ₸ 11:30 from 2700 ₸ 12:30 from 2700 ₸ 13:20 from 2700 ₸ 14:20 from 3100 ₸ 15:10 from 3100 ₸ 16:10 from 3100 ₸ 17:00 from 3100 ₸ 18:00 from 3500 ₸ 18:50 from 3500 ₸ 19:50 from 3500 ₸ 20:40 from 3500 ₸ 21:40 from 3500 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall g. Aktobe, pr. Sankibay bytyra 14/1, Aktobe Mall, 2-etazh
2D, RU
10:30 from 2400 ₸ 11:20 from 2400 ₸ 12:20 from 2400 ₸ 13:10 from 2400 ₸ 14:10 from 2800 ₸ 15:00 from 2800 ₸ 16:10 from 2800 ₸ 17:00 from 2800 ₸ 18:00 from 3200 ₸ 18:50 from 3200 ₸ 19:50 from 3200 ₸ 20:40 from 3200 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza g. Aktobe, TRTs Dalida Plaza, pr. Alii Moldagulovoy 74, 2 etazh
2D, RU
10:30 from 2400 ₸ 11:30 from 2400 ₸ 12:20 from 2400 ₸ 13:20 from 2400 ₸ 14:20 from 2800 ₸ 15:20 from 2800 ₸ 16:10 from 2800 ₸ 17:10 from 2800 ₸ 18:10 from 3200 ₸ 19:10 from 3200 ₸ 20:00 from 3200 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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