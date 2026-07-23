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Киноафиша Фильмы Степь Расписание Степь (2022) в Актобе на сегодня

Расписание Степь (2022) в Актобе на сегодня

Степь
Степь драма 2022 / Казахстан
Билеты
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Расписание Степь в Актобе на 23 июля 2026
Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
12:20 от 2700 ₸ 14:00 от 3100 ₸ 18:00 от 3500 ₸ 19:40 от 3500 ₸ 21:30 от 3500 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, KZ
18:20 от 3200 ₸ 19:50 от 3200 ₸ 21:30 от 3200 ₸ 23:00 от 3200 ₸ 00:30 от 2800 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, RU
11:50 от 2400 ₸ 13:40 от 2400 ₸ 15:20 от 2800 ₸ 19:00 от 3200 ₸ 20:30 от 3200 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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