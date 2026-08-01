Расписание Моана в Актобе на 16 августа 2026 Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе» 2D, KZ 10:30 от 2700 ₸ 16:00 от 3200 ₸ 2D, RU 12:40 от 2700 ₸ 15:00 от 3200 ₸ 17:20 от 3200 ₸ 19:40 от 3600 ₸ 22:00 от 3600 ₸ Kinoplexx 7 Aktobe Mall г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж 2D, KZ 12:10 от 2500 ₸ 2D, RU 11:20 от 2500 ₸ 13:40 от 2500 ₸ 15:50 от 2900 ₸ 18:00 от 3300 ₸ 20:20 от 3300 ₸ Kinoplexx 7 Dalida Plaza г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж 2D, KZ 10:30 от 2500 ₸ 14:00 от 2900 ₸ 2D, RU 12:30 от 2500 ₸ 14:40 от 2900 ₸ 16:50 от 2900 ₸ 19:10 от 3300 ₸