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Расписание Моана (2026) в Актобе на сегодня

Моана
Моана Игровой ремейк одноименного мультфильма. приключения, комедия, семейный 2026 / США
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Завтра 16
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Расписание Моана в Актобе на 16 августа 2026
Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, KZ
10:30 от 2700 ₸ 16:00 от 3200 ₸
2D, RU
12:40 от 2700 ₸ 15:00 от 3200 ₸ 17:20 от 3200 ₸ 19:40 от 3600 ₸ 22:00 от 3600 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, KZ
12:10 от 2500 ₸
2D, RU
11:20 от 2500 ₸ 13:40 от 2500 ₸ 15:50 от 2900 ₸ 18:00 от 3300 ₸ 20:20 от 3300 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, KZ
10:30 от 2500 ₸ 14:00 от 2900 ₸
2D, RU
12:30 от 2500 ₸ 14:40 от 2900 ₸ 16:50 от 2900 ₸ 19:10 от 3300 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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