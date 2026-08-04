Женщин-Хищников зря не показывали во франшизе: один только намек в финале «Планеты смерти» уже пробрал до мурашек

Франшиза о Хищнике за десятилетия своего существования на экране успела обрасти множеством ответвлений, но одного важного элемента в ней так и не появилось — полноценной истории про женщин-охотниц. Однако недавняя лента «Хищник: Планета смерти» намекнула на то, что авторы всё же подумывают о расширении вселенной в этом направлении.

Женщины-яутжа

В мире Хищников женщины-яутжа не просто присутствовали — по многим данным, они считались более хладнокровными, выдержанными и смертоносными охотницами, чем их соплеменники-мужчины. Их функции в обществе этим не ограничивались: среди них встречались и матриархи, и прославленные воительницы, и учёные.

В ранних книгах о вселенной хищников устройство их общества описывалось как матриархальное, где ведущие позиции занимали именно женщины. Позднее этот концепт пересмотрели: появился Король Хищников, а центр власти сместился в сторону мужчин.

Однако женщины не утратили влияния — они продолжали управлять кланами на родной планете, воспитывать молодых охотников, проводить важнейшие обряды, участвовать в межзвёздных экспедициях и сами отправляться на самые рискованные вылазки.

Во многих историях подчёркивается ключевое различие в тактике: если мужчины-яутжа чаще делают ставку на физическую мощь и предпочитают открытое противостояние, то женщины действуют иначе — через терпение, просчёт и тщательно подготовленные засады. Поэтому в расширенной вселенной нередко можно встретить мнение, что встреча с опытной охотницей может оказаться куда опаснее, чем столкновение с обычным воином.

«Хищник: Планета смерти»

Долгое время основными источниками сведений о женщинах-яутжа оставались комиксы, литературные произведения и видеоигры. Однако картина «Хищник: Планета смерти» стала первой в киносерии, где намекнули на их возможное влияние в фильмах.

В самом конце ленты, сразу после того как Дек расправляется с собственным отцом, на планету прилетает внушительных размеров корабль. При виде его Дек заметно меняется в лице и сообщает Тии, что это прибыла его мать.

Среди поклонников сразу возникло предположение, что мать Дека принадлежит к числу самых влиятельных особ на родной планете. Пока неизвестно, является ли она военачальницей, матриархом одного из кланов или занимает иную высокую должность, однако напряженное поведение сына говорит о многом.

Если следующие части франшизы продолжат развивать эту нить, женщины-яутжа впервые в истории смогут получить полноценную ключевую роль в развитии сюжета, как отмечает автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

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