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Киноафиша Статьи 2 сезон «Оно» будет основан не на книге Кинга, а на реальных событиях: банда Брэдли устроит резню во время Великой депрессии 

2 сезон «Оно» будет основан не на книге Кинга, а на реальных событиях: банда Брэдли устроит резню во время Великой депрессии 

3 августа 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Создатели проекта решили пофантазировать.

Мир Стивена Кинга вновь расширяется на телеэкранах — и на этот раз авторы решили не просто пересказать знакомую историю, а дополнить её новыми, доселе неизвестными главами. Сериал по культовому роману «Оно», который уже успел обзавестись армией преданных поклонников, возвращается со вторым сезоном, и создатели обещают: будет страшно, неожиданно и гораздо масштабнее, чем в первой части.

Сюжет

События второго сезона «Оно: Добро пожаловать в Дерри» переносят зрителей в 1935 год — время Великой депрессии. В центре сюжета окажется печально известная резня банды Брэдли, событие, которое лишь упоминалось в романе Кинга «Оно». Речь пойдёт о группе преступников, которые, уходя от преследования со стороны ФБР, начинают сеять панику в Дерри, оставляя за собой разграбленные банки и убитых людей.

Шоураннер Энди Мускетти отметил, что хочет передать дух эпохи, когда люди выживали в жесточайших условиях. Это заставит героев действовать на пределе.

В отличие от первого сезона, где ужас рождался из детских страхов и внешне благополучной пригородной жизни, новая глава представит Дерри совсем иным — мрачным, разорённым и уставшим. По словам режиссёра, город в новом сезоне напоминает кладбище.

Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Будущее проекта

Новое временное измерение открывает перед творческой командой широкие возможности для более подробного исследования вселенной Дерри. Как признался Энди Мускетти, его давно привлекали эпизоды, лишь обозначенные у Кинга.

Режиссёр ранее уже намекал на масштабный замысел. Он планирует охватить три временных пласта — 1962, 1935 и 1908 годы, постепенно восстанавливая картину событий.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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