2 сезон «Оно» будет основан не на книге Кинга, а на реальных событиях: банда Брэдли устроит резню во время Великой депрессии 

Мир Стивена Кинга вновь расширяется на телеэкранах — и на этот раз авторы решили не просто пересказать знакомую историю, а дополнить её новыми, доселе неизвестными главами. Сериал по культовому роману «Оно», который уже успел обзавестись армией преданных поклонников, возвращается со вторым сезоном, и создатели обещают: будет страшно, неожиданно и гораздо масштабнее, чем в первой части.

Сюжет

События второго сезона «Оно: Добро пожаловать в Дерри» переносят зрителей в 1935 год — время Великой депрессии. В центре сюжета окажется печально известная резня банды Брэдли, событие, которое лишь упоминалось в романе Кинга «Оно». Речь пойдёт о группе преступников, которые, уходя от преследования со стороны ФБР, начинают сеять панику в Дерри, оставляя за собой разграбленные банки и убитых людей.

Шоураннер Энди Мускетти отметил, что хочет передать дух эпохи, когда люди выживали в жесточайших условиях. Это заставит героев действовать на пределе.

В отличие от первого сезона, где ужас рождался из детских страхов и внешне благополучной пригородной жизни, новая глава представит Дерри совсем иным — мрачным, разорённым и уставшим. По словам режиссёра, город в новом сезоне напоминает кладбище.

Будущее проекта

Новое временное измерение открывает перед творческой командой широкие возможности для более подробного исследования вселенной Дерри. Как признался Энди Мускетти, его давно привлекали эпизоды, лишь обозначенные у Кинга.

Режиссёр ранее уже намекал на масштабный замысел. Он планирует охватить три временных пласта — 1962, 1935 и 1908 годы, постепенно восстанавливая картину событий.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.