Фантастический сериал по книге Джорджа Мартина, который все пропустили — и хорошо: «Команда героев из истеричек и скуфов» с 38% на RT

Сегодня имя Джорджа Мартина в первую очередь ассоциируется с «Игрой престолов» и масштабным миром Вестероса, который буквально разобран фанатами на цитаты и теории. Однако у знаменитого писателя есть и другие экранизации, о которых большинство зрителей даже не слышали — и, возможно, это к лучшему.

Пока на HBO драконы и Белые ходоки покоряли экраны, по книгам Мартина снимали и другие сериалы, правда, успехом они похвастаться не могли.

Один из таких проектов — откровенно неудачные «Летящие сквозь ночь», которые, мягко говоря, не впечатлили ни критиков, ни публику.

Сюжет сериала

Команда учёных и космонавтов отправляется в дальний космос на поиски загадочного инопланетного судна. Но вскоре их миссия оборачивается кошмаром: бортовой искусственный интеллект выходит из-под контроля и начинает охоту на собственный экипаж.

Отзывы

В рецензиях зрители отметили, что проект получился миксом «Чужого», «Сквозь горизонт» и стиля Мартина. Но такая вторичность никого не впечатлила. Премьера в 2018 году прошла очень тихо, осталась почти незамеченной для большинства. Те же, кто все же познакомился с сериями, оценили их крайне низко.

«Главной проблемой оказался сам сценарий. Авторы слишком растянули маленькую повесть. Ее вполне можно было экранизировать в виде фильма или мини-сериала на четыре-пять эпизодов. Однако создатели решили сделать полноценный десятисерийный сезон. Именно отсюда выросла большая часть проблем», — отметил автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

На RT у проекта 38% от критиков и 55% от зрителей.

«Смогла кое-как досмотреть одну серию, хотя мужественно бралась за это дело дважды, с интервалом в два года. Так и не поняла, как можно было запустить в космос экипаж из истеричек и скуфов», — пишут в Сети комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.