В финале «Игры престолов» Арья отправилась «на Запад», но что это значит? Разгадку не знает даже Мартин

Последняя серия «Игры престолов» оставила зрителям множество загадок, но одна из них до сих пор вызывает жаркие споры. Перед отплытием Арья Старк задает простой вопрос: «Что находится к западу от Вестероса?» Многие решили, что это просто красивый открытый финал.

Однако книги Джорджа Мартина дают понять, что путешествие Арьи вовсе не было случайным.

Запад Вестероса — главная тайна этого мира

На картах мира «Игры престолов» к западу от Вестероса простирается огромное Закатное море. За несколькими известными островами начинается территория, которую никто так и не смог изучить полностью.

Именно поэтому слова Арьи звучат не как мечта о приключениях, а как желание разгадать одну из величайших загадок мира. Этот вопрос задавали многие мореплаватели задолго до событий сериала, но большинство экспедиций так и не вернулось домой.

Мир Мартина гораздо больше, чем кажется

Поклонники книг знают, что мир «Песни льда и огня» не заканчивается на краю карты.

Мейстеры Цитадели считают, что планета имеет форму шара. Теоретически это означает, что если постоянно плыть на запад, однажды можно оказаться на востоке Эссоса. Правда, никто не знает, что именно скрывается между двумя материками.

Самой известной исследовательницей этих земель считается Элисса Фарман. Она отправилась через Закатное море, открыла неизвестные острова, а затем продолжила путь и бесследно исчезла.

Спустя годы легендарный мореплаватель Корлис Веларион утверждал, что видел ее корабль в далеком Асшае, на другом конце известного мира. Если это действительно был тот самый корабль, значит, путешествие вокруг света в мире Мартина оказалось возможным.

Именно поэтому Арья отправилась на запад

Финал «Игры престолов» теперь выглядит совсем иначе.

Арья всегда выбирала дорогу, на которую никто не решался ступить. После победы над Королем Ночи и окончания войны она не захотела возвращаться к привычной жизни, а решила продолжить путь великих исследователей.

Создатели сериала явно неслучайно отправили героиню именно на запад. Для читателей книг это направление давно связано с самой большой неразгаданной тайной вселенной Джорджа Мартина — неизвестными землями, которые, возможно, до сих пор не нанесены ни на одну карту.

Сериал так и не ответил, что ждет Арью за горизонтом, но книги оставляют множество любопытных намеков. И именно эта недосказанность делает финал одной из самых интригующих сцен «Игры престолов», позволяя поклонникам до сих пор строить собственные теории о судьбе любимой героини.

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