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Киноафиша Статьи «Тед Лассо» возвращается с новым сезоном спустя 3 года: чего ждать от самого доброго сериала в мире с рейтингом 8,7

«Тед Лассо» возвращается с новым сезоном спустя 3 года: чего ждать от самого доброго сериала в мире с рейтингом 8,7

3 августа 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Тед Лассо»

Зрители опасаются, что проект уже будет не таким успешным.

В мире, где царят мрачные антигерои и бесконечные драмы, есть место для настоящей доброты. Сериал «Тед Лассо» с 8,7 на IMDb стал глотком свежего воздуха для миллионов зрителей, доказывая, что оптимизм и вера в людей могут и покорять сердца, и собирать высокие рейтинги. И вот, 5 августа, самый добрый сериал на планете возвращается с долгожданным четвёртым сезоном.

Сюжет

После завершения событий третьего сезона Тед Лассо вновь оказывается в Великобритании. Теперь его ждёт вызов иного рода — ему предстоит возглавить женскую команду «Ричмонда», которая начинает свой путь.

Для героя это новый этап, связанный с работой в совершенно иной среде, где ему предстоит найти подход к игрокам и выстроить команду с нуля.

Кадр из сериала «Тед Лассо»

Детали

Хотя «Тед Лассо» официально завершился в 2023 году, оставив после себя три ярких сезона, прощание с проектом вышло неокончательным. В финале «Ричмонд» провёл последний матч, тренер отправился домой, а Ребекка передумала продавать клуб.

Однако расставаться с такой успешной историей было бы нелогично, и вскоре стало известно о продолжении. На этот раз Тед Лассо возвращается не в мужскую, а в женскую футбольную команду. Параллельно с этим остальные персонажи будут по-прежнему пытаться совмещать профессиональные амбиции с личным счастьем.

Авторы сериала обещают, что фирменный коктейль из юмора, доброты и душевных драм останется в центре повествования. Но фанаты сомневаются, что историю стоило растягивать — велик риск скатиться и получить неудачный сезон. Действительно ли это так, станет ясно 5 августа.

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Фото: Кадры из сериала «Тед Лассо»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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