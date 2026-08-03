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Киноафиша Статьи Кэмерон уже 35 лет жалеет, что вырезал эту сцену из «Терминатора 2»: узнаете историю Т-800 с новой стороны

Кэмерон уже 35 лет жалеет, что вырезал эту сцену из «Терминатора 2»: узнаете историю Т-800 с новой стороны

3 августа 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)

Пришлось пожертвовать важным эпизодом.  

Казалось бы, о «Терминаторе» известно всё: культовые фразы, погони, жидкий металл, Т-1000 и, конечно, палец Арнольда и его знаменитое «I’ll be back». Но даже спустя десятилетия после выхода фильмов продолжают всплывать детали, способные перевернуть привычное восприятие всей истории. Одна из таких находок — удалённая сцена в «Терминаторе 2», которая, по мнению фанатов, меняет саму суть повествования.

В одной из центральных сцен фильма Джон задаёт Т-800 вопрос о том, способен ли тот обучаться. Киборг объясняет, что его процессор изначально функционирует в режиме «только чтение», и это исключает возможность усваивать новую информацию. Позже герои вскрывают череп робота и переключают чип в режим записи.

Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)

Сара настаивает на уничтожении процессора, но Джон возражает, напоминая матери: если ему суждено стать лидером, возможно, настало время начать прислушиваться к его решениям.

Этот эпизод играет ключевую роль в раскрытии персонажей. Без него эволюция Т-800 выглядит почти самостоятельной, будто он действительно способен к изменениям сам по себе. Но в удалённой версии всё встаёт на свои места — робот не становится человечнее, он просто учится точнее копировать поведение благодаря переключённому режиму работы чипа.

Причина, по которой Кэмерон удалил эту сцену, до банальности проста: хронометраж. Картина и без того длилась почти три часа, а в начале 90-х двухчасовая продолжительность считалась стандартом для блокбастеров. Позже режиссёр признавался, что именно этот вырезанный фрагмент — единственный, о котором он действительно сожалеет.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Джона Коннора в «Терминаторе» так зовут неслучайно.

Фото: Кадры из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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