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Киноафиша Статьи Джона Коннора в «Терминаторе» так зовут неслучайно: о финале можно было бы догадаться, взглянув на инициалы

Джона Коннора в «Терминаторе» так зовут неслучайно: о финале можно было бы догадаться, взглянув на инициалы

30 июля 2026 19:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)

Параллели очевидны.

В кино выбор имени персонажа часто не случаен. За ним может стоять смысл, который не лежит на поверхности и раскрывается постепенно — иногда только при повторном просмотре.

Некоторые зрители обращают внимание на такие детали, и порой именно они позволяют по-новому взглянуть на сюжет. Имя героя иногда указывает на его роль, прошлое или даже финал. Пример — Джон Коннор из «Терминатора».

Имя героя

Джон Коннор — персонаж, которому предстоит возглавить сопротивление. Он носит инициалы J.C., совпадающие с английским написанием имени Иисуса Христа. Это смысловое сходство подчёркивает его исключительную роль в сюжете.

Да и обстоятельства его появления на свет можно притянуть как библейскую параллель. Отец Джона прибывает из будущего, что в контексте истории тоже выглядит как нарушение привычного хода событий. Создатели фильма таким образом добавили герою черты избранности.

Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)

Судьба персонажа

В зависимости от версии событий судьба Джона Коннора меняется. В классической линии он становится лидером сопротивления — даже если восстание машин удаётся отсрочить, его роль остаётся центральной.

В четвёртом фильме образ Джона выглядит иначе: он уже не харизматичный вождь, а один из солдат, который в ходе событий проходит через серьёзные изменения. В «Генезисе» происходит ещё более радикальный поворот — Коннор оказывается на стороне антагонистов и, по сути, сам становится угрозой. Таким образом, каждый фильм предлагает свою интерпретацию персонажа.

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Фото: Кадры из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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