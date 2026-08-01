Showtimes for Moana in Aktobe on 16 August 2026 Kinopark 7 Keruencity g. Aktobe, ul. M.Mametovoy, 4, TRTs «KeruenCity Aktobe» 2D, KZ 10:30 from 2700 ₸ 16:00 from 3200 ₸ 2D, RU 12:40 from 2700 ₸ 15:00 from 3200 ₸ 17:20 from 3200 ₸ 19:40 from 3600 ₸ 22:00 from 3600 ₸ Kinoplexx 7 Aktobe Mall g. Aktobe, pr. Sankibay bytyra 14/1, Aktobe Mall, 2-etazh 2D, KZ 12:10 from 2500 ₸ 2D, RU 11:20 from 2500 ₸ 13:40 from 2500 ₸ 15:50 from 2900 ₸ 18:00 from 3300 ₸ 20:20 from 3300 ₸ Kinoplexx 7 Dalida Plaza g. Aktobe, TRTs Dalida Plaza, pr. Alii Moldagulovoy 74, 2 etazh 2D, KZ 10:30 from 2500 ₸ 14:00 from 2900 ₸ 2D, RU 12:30 from 2500 ₸ 14:40 from 2900 ₸ 16:50 from 2900 ₸ 19:10 from 3300 ₸