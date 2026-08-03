Фанаты «Первого отдела» очень ждали новый детектив с Жарковым на НТВ, но их ждало разочарование

На телеканале НТВ состоялась премьера нового детективного сериала «Дельфина», главную роль в котором исполнил Сергей Жарков. Уже после первых показанных серий зрители и критики начали активно обсуждать свежую работу — и мнения, как это часто бывает, разделились.

Кому-то проект показался динамичным и интригующим, другие же отметили шаблонные для жанра ходы и невыразительный сюжет. Порция критики досталась и звезде сериала Сергею Жаркову, которого на экране некоторые зрители с трудом узнали.

Отзывы о сезоне

Некоторые поклонники Сергея Жаркова отметили, что в этом проекте актёр выглядит уставшим и потерял часть той харизмы, что была в «Первом отделе». Другие обратили внимание на техническую сторону ленты.

Часть аудитории уже вынесла неутешительный вердикт: сериал не дотягивает до уровня предыдущих работ и не вызывает желания продолжать просмотр.

«Харизмы с "Первого отдела" поубавилось», «Такое ощущение, как будто снимали на любительскую камеру. И причём непрофессионально», «Это тот сериал, который не хочется пересматривать, лучше подожду "Первого отдела"», «Жарков хороший, сериал плохой, так бывает», — пишут в Сети.

Сюжет сезона

В новом сезоне Андрей Кораблёв сосредоточен на одной цели — вычислить личность таинственного злоумышленника. Параллельно герою предстоит заняться сразу несколькими запутанными делами: найти пропавшую журналистку Марину Харис, раскрыть схему нелегальной добычи золота из морской воды, вернуть похищенную статую золотого дельфина и остановить контрабандистов.

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