Не только Нолан: Андрей Кончаловский снял «Одиссею» еще почти 30 лет назад — и даже тогда нарушил канон

Пока зрители спорят из-за «Одиссеи» Кристофера Нолана и обсуждают необычный кастинг, многие забыли, что знаменитую поэму Гомера уже экранизировал Андрей Кончаловский. Его масштабный телефильм вышел в 1997 году, получил премию «Эмми» и тоже вызвал немало разговоров. Причем одна деталь тогда оказалась не менее спорной, чем сегодняшние новости о новой экранизации.

Кончаловский хотел показать не миф, а живой мир

Изначально режиссер вовсе не собирался снимать «Одиссею». По воспоминаниям самого Кончаловского, сценарий, который ему несколько раз присылал Фрэнсис Форд Коппола, казался скучным, а древнегреческие боги выглядели слишком искусственными.

Все изменилось после того, как режиссер заново прочитал Гомера и начал изучать историю эпохи.

Кончаловский решил показать Одиссея не легендарным героем, а прежде всего вождем небольшого племени, живущего в суровом мире, где люди воспринимали богов как часть повседневной жизни.

До новой «Одиссеи» Нолана подобные споры уже были

Сегодня в центре обсуждений оказался кастинг новой экранизации Кристофера Нолана, где роль Елены Прекрасной досталась Лупите Нионго.

Но похожая дискуссия возникала еще почти тридцать лет назад.

В фильме Кончаловского нимфу Калипсо сыграла Ванесса Уильямс — первая темнокожая обладательница титула «Мисс Америка». Для многих зрителей это тоже стало неожиданным решением.

Сам режиссер объяснял выбор просто. По его замыслу, владения Калипсо должны были напоминать Северную Африку и берберский мир, поэтому такой образ казался ему вполне естественным.

Фильм оказался большим успехом

На производство мини-сериала выделили внушительный по тем временам бюджет — около 35 миллионов долларов.

Главную роль исполнил Арманд Ассанте, Пенелопу сыграла Грета Скакки, а богиню Афину — Изабелла Росселлини.

После премьеры в 1997 году «Одиссея» стала настоящим телевизионным событием. Первую серию посмотрели более 20 миллионов зрителей, а сам Кончаловский получил премию «Эмми» за режиссуру.

Сегодня об этой экранизации вспоминают гораздо реже, чем о грядущем фильме Нолана. Но именно она когда-то доказала, что даже классическую поэму Гомера можно интерпретировать по-новому. И споры вокруг необычных творческих решений начались вовсе не сейчас — почти тридцать лет назад Кончаловский уже показывал, что канон можно переосмыслить, не теряя уважения к первоисточнику.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.