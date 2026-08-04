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Киноафиша Статьи Угадать советский фильм по кадру с актером может каждый, а как насчет животных? 9/10 срежутся на 3 вопросе (тест)

Угадать советский фильм по кадру с актером может каждый, а как насчет животных? 9/10 срежутся на 3 вопросе (тест)

4 августа 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Полосатый рейс» (1961)

Придется напрячь память. 

Кто из зрителей не замирал у экрана, когда в кадре появлялся четвероногий «артист»? Советское кино показало множество трогательных, смешных и порой драматичных сцен с участием животных: на экране блистали и верные собаки, и хитрые коты, и даже медведи с лошадьми. Но готовы ли вы по одному кадру узнать, из какого любимого фильма этот пушистый (или не очень) актёр?

Мы подготовили для вас ностальгический тест, который проверит вашу память и внимательность. Вспоминайте классику, всматривайтесь в детали и докажите, что вы настоящий знаток старого кино.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из фильма «Полосатый рейс» (1961)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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