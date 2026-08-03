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Киноафиша Статьи В «Кольцах власти» от Amazon снова переписывают канон Толкина: в сериале появятся новые существа

В «Кольцах власти» от Amazon снова переписывают канон Толкина: в сериале появятся новые существа

3 августа 2026 19:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Такого в книгах точно не было.

Создатели «Колец власти» продолжают расширять мифологию Средиземья. На Comic-Con они представили новых существ, которых не было в произведениях Джона Р. Р. Толкина. Нововведение уже вызвало бурные обсуждения среди поклонников легендариума.

Кто такие Назгнаголы

В третьем сезоне зрители познакомятся с существами под названием Назгнаголы (Nazgnagôl).

По задумке авторов сериала, они станут промежуточной стадией между обычными людьми и Назгулами. Это еще не Призраки Кольца, но уже и не люди в привычном понимании. Именно через этот этап, судя по всему, покажут постепенное превращение будущих слуг Саурона.

Такого этапа трансформации в книгах Толкина не существовало — это полностью оригинальная идея сценаристов.

Еще один отход от первоисточника

«Кольца власти» с самого начала неоднократно подвергались критике за вольное обращение с каноном.

Авторы сериала не раз объединяли события разных эпох, меняли биографии известных персонажей и дополняли историю собственными сюжетными линиями. Теперь список изменений пополнится еще и новыми существами, которых писатель никогда не упоминал.

Для одних зрителей подобные нововведения делают историю более непредсказуемой, а другие считают, что такие изменения все сильнее отдаляют сериал от оригинального мира Толкина.

Все будет зависеть от объяснения

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Пока сложно сказать, насколько удачным окажется это решение.

Если появление Назгнаголов органично впишут в историю и убедительно объяснят их происхождение, нововведение может дополнить мифологию Средиземья. Но если новые существа окажутся лишь эффектной находкой без прочной связи с уже существующим лором, вопросов у поклонников станет еще больше.

Третий сезон «Колец власти» обещает вновь удивить зрителей необычными решениями. Однако каждое новое отступление от канона неизбежно вызывает споры, ведь для многих поклонников именно верность миру Толкина остается главным критерием оценки экранизации.

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Фото: Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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