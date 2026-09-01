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Киноафиша Фильмы Почтальон победы Расписание Почтальон победы (2026) в Актау на сегодня

Расписание Почтальон победы (2026) в Актау на сегодня

Почтальон победы
Почтальон победы драма, военный, исторический 2026 / Россия / Казахстан / Беларусь
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Завтра 6 пн 7 вт 8 ср 9
Формат сеанса
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Расписание Почтальон победы в Актау на 6 сентября 2026
Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, KZ
13:50 от 2700 ₸ 15:40 от 3100 ₸ 19:40 от 3500 ₸
2D, RU
17:30 от 3100 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, KZ
15:10 от 2700 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
16:45 от 1400 ₸ 20:10 от 1500 ₸ 21:50 от 1500 ₸
2D, RU
18:25 от 1500 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, KZ
16:05 от 2200 ₸
2D, RU
13:55 от 2200 ₸ 17:20 от 2200 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, KZ
18:30 от 1100 ₸
2D, RU
16:55 от 1000 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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