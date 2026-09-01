Showtimes for Pochtalon pobedy in Aktau on 6 September 2026 Bayterek 3D cinema g. Aktau, 27 mkrn, TRTs «Bayterek», 3-y etazh 2D, KZ 16:05 from 2200 ₸ 2D, RU 13:55 from 2200 ₸ 17:20 from 2200 ₸ Kinoplexx 7 Saya Park g. Aktau, TRTs Saya Park, mkr. 10, 2 etazh 2D, KZ 13:50 from 2700 ₸ 15:40 from 3100 ₸ 19:40 from 3500 ₸ 2D, RU 17:30 from 3100 ₸ Kinoplexx Aktau g. Aktau, 16 mkrn, TRK «Aktau» 2D, KZ 15:10 from 2700 ₸ Nar Cinema TRK Aқ Қala Mall, mikrorayon 29A, 51 2D, KZ 16:45 from 1400 ₸ 20:10 from 1500 ₸ 21:50 from 1500 ₸ 2D, RU 18:25 from 1500 ₸ Zhalyn 3D Aktau g. Aktau, 14 mkrn, TRTs «Astana» 2D, KZ 18:30 from 1100 ₸ 2D, RU 16:55 from 1000 ₸