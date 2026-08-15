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Расписание Время сиять (2026) в Актау на сегодня
Расписание Время сиять (2026) в Актау на сегодня
Время сиять
Фэнтези о бейсболе и вере в себя со звездами k-pop
фэнтези, спорт
2026 / Южная Корея
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Расписание Время сиять в Актау на 15 августа 2026
Расписание Время сиять в Актау на 16 августа 2026
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
22:10
от 1500 ₸
Байтерек 3D cinema
г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, RU
18:35
от 3000 ₸
Расписание Время сиять в Актау на 17 августа 2026
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
22:10
от 1500 ₸
Расписание Время сиять в Актау на 18 августа 2026
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
22:10
от 1500 ₸
Расписание Время сиять в Актау на 19 августа 2026
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
22:10
от 1500 ₸
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