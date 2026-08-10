Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи 3 700 000 000 просмотров у «Маши и медведя» только в одной стране: здесь мультик крутят чуть ли не каждый день по ТВ

3 700 000 000 просмотров у «Маши и медведя» только в одной стране: здесь мультик крутят чуть ли не каждый день по ТВ

10 августа 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Проект получил внезапную популярность.

Российская анимация давно вышла за пределы отечественного телевидения и нашла зрителей в разных странах. Одним из самых заметных примеров стал мультсериал «Маша и Медведь», который сумел заинтересовать не только российских детей.

Простая история, понятные даже без перевода ситуации и яркие персонажи сделали мультфильм популярным за рубежом. Особенно любят «Машу и Медведя» в США, Турции и на востоке.

А недавно проект внезапно «выстрелил» и на немецком рынке. Мультсериал сейчас показывает хорошие результаты как на местном телевидении, так и в интернете. Основной площадкой для показа «Маши и Медведя» в Германии стал детский канал KiKA.

Серии выходят по будням, с понедельника по пятницу, в обеденное время. Показ мультфильма уже включён в программу канала на август и сентябрь.

Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Немецкая версия официального YouTube-канала «Маша и Медведь» уже собрала около 6,95 млн подписчиков. Число просмотров опубликованных роликов в регионе при этом достигло 3,7 млрд.

Популярность мультсериала растёт несмотря на новые попытки ограничить его распространение в Европе. Ранее британские парламентарии предложили запретить «Машу и Медведя», обвинив проект в «российской пропаганде». Инициатива вызвала резкую реакцию пользователей соцсетей, многие из которых сочли её нелепой и необоснованной.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из мультсериала «Маша и Медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Только 15% людей проходят этот тест с первого раза: справитесь — значит у вас IQ минимум 115 баллов и вы очень умны Только 15% людей проходят этот тест с первого раза: справитесь — значит у вас IQ минимум 115 баллов и вы очень умны Читать дальше 15 августа 2026
Лучшая версия Шерлока Холмса на экране — не сериалы с Камбербэтчем или Ливановым, а этот мультик: «Недооцененный алмаз» Лучшая версия Шерлока Холмса на экране — не сериалы с Камбербэтчем или Ливановым, а этот мультик: «Недооцененный алмаз» Читать дальше 15 августа 2026
68 000 000 просмотров: эту серию «Маши и Медведя» поняли только взрослые — вот что спрятали от детей на самом видном месте 68 000 000 просмотров: эту серию «Маши и Медведя» поняли только взрослые — вот что спрятали от детей на самом видном месте Читать дальше 13 августа 2026
На форму Синичкиной в «Месте встречи» почти 50 лет не обращали внимание: а ведь надо было только взглянуть на погоны На форму Синичкиной в «Месте встречи» почти 50 лет не обращали внимание: а ведь надо было только взглянуть на погоны Читать дальше 15 августа 2026
Уже посмотрели «Одиссею»? Собрали 5 смешных мемов по самой громкой премьере этого лета — сохраняйте себе, отправляйте друзьям Уже посмотрели «Одиссею»? Собрали 5 смешных мемов по самой громкой премьере этого лета — сохраняйте себе, отправляйте друзьям Читать дальше 14 августа 2026
ТВ-3 сделал ставку на 3 сезон «Кордона» с Рыковым и прогадал: «Лучше бы какой-то новый сериал придумали» ТВ-3 сделал ставку на 3 сезон «Кордона» с Рыковым и прогадал: «Лучше бы какой-то новый сериал придумали» Читать дальше 14 августа 2026
Финал 3 сезона «Дома Дракона» нарушил канон Мартина: фанаты в бешенстве — «вторая Дейенерис» никому не нужна Финал 3 сезона «Дома Дракона» нарушил канон Мартина: фанаты в бешенстве — «вторая Дейенерис» никому не нужна Читать дальше 14 августа 2026
«Искажен образ советского народа»: в СССР на 15 лет запрещали военный фильм, который сейчас считается одним из лучших «Искажен образ советского народа»: в СССР на 15 лет запрещали военный фильм, который сейчас считается одним из лучших Читать дальше 13 августа 2026
С 1992 года в России не сняли хоррор лучше этого: некоторые сравнивают с «Пунктом назначения» — странно, что на Западе не оценили С 1992 года в России не сняли хоррор лучше этого: некоторые сравнивают с «Пунктом назначения» — странно, что на Западе не оценили Читать дальше 13 августа 2026
Хюррем на самом деле не любила Сулеймана: в «Великолепном веке» не показали всей правды об отношениях султана и наложницы Хюррем на самом деле не любила Сулеймана: в «Великолепном веке» не показали всей правды об отношениях султана и наложницы Читать дальше 13 августа 2026
Набрать 8/8 — для взрослого задача нереальная: зато дети быстро пройдут этот тест по «Маше и Медведю» Набрать 8/8 — для взрослого задача нереальная: зато дети быстро пройдут этот тест по «Маше и Медведю» Читать дальше 13 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше