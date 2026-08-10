3 700 000 000 просмотров у «Маши и медведя» только в одной стране: здесь мультик крутят чуть ли не каждый день по ТВ

Российская анимация давно вышла за пределы отечественного телевидения и нашла зрителей в разных странах. Одним из самых заметных примеров стал мультсериал «Маша и Медведь», который сумел заинтересовать не только российских детей.

Простая история, понятные даже без перевода ситуации и яркие персонажи сделали мультфильм популярным за рубежом. Особенно любят «Машу и Медведя» в США, Турции и на востоке.

А недавно проект внезапно «выстрелил» и на немецком рынке. Мультсериал сейчас показывает хорошие результаты как на местном телевидении, так и в интернете. Основной площадкой для показа «Маши и Медведя» в Германии стал детский канал KiKA.

Серии выходят по будням, с понедельника по пятницу, в обеденное время. Показ мультфильма уже включён в программу канала на август и сентябрь.

Немецкая версия официального YouTube-канала «Маша и Медведь» уже собрала около 6,95 млн подписчиков. Число просмотров опубликованных роликов в регионе при этом достигло 3,7 млрд.

Популярность мультсериала растёт несмотря на новые попытки ограничить его распространение в Европе. Ранее британские парламентарии предложили запретить «Машу и Медведя», обвинив проект в «российской пропаганде». Инициатива вызвала резкую реакцию пользователей соцсетей, многие из которых сочли её нелепой и необоснованной.

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