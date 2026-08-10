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Финчер так и не снял 3 сезон «Охотника за разумом»: почему громкий хит Netflix в духе «Метода» резко закрыли

10 августа 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Охотник за разумом»

Ранее режиссер рассказывал о причинах закрытия проекта, но вскрылись новые подробности. 

Когда в октябре 2017 года Netflix выпустил «Охотника за разумом», от сериала не ждали большого успеха. На фоне криминальных шоу, которые делали ставку на перестрелки, погони и постоянное действие, проект Дэвида Финчера выглядел почти чужеродно. Здесь не было привычной гонки за преступником. Основная часть сюжета разворачивалась в кабинетах ФБР, где агенты часами разговаривали с серийными убийцами, пытаясь понять, что происходит у них в голове.

«Охотник за разумом» превратил изучение психологии преступников в основу криминального триллера — и именно этот необычный подход принёс сериалу статус одного из самых заметных проектов Netflix.

Но после двух сезонов история внезапно остановилась. Вторую часть зрители увидели в 2019 году, а уже в январе 2020-го исполнителей главных ролей освободили от контрактов, чтобы они могли спокойно соглашаться на другие проекты.

С тех пор третий сезон так и не появился. Пауза, которая поначалу казалась временной, растянулась на годы. Теперь Netflix наконец объяснил, почему работа над продолжением не сдвинулась с места.

По словам главы стриминга Теда Сарандоса, одной из главных причин, по которой «Охотник за разумом» так и не получил третий сезон, стал рабочий график Дэвида Финчера. Платформа была заинтересована в продолжении, однако режиссёр оказался занят сразу несколькими другими проектами и не мог посвятить сериалу необходимое время.

Из-за этого производство постоянно откладывалось. Финчер не привык работать в спешке и не хотел сокращать объём работы или снижать планку ради того, чтобы быстрее вернуть сериал на экран. В результате сроки всё время переносились, а полноценная работа над новым сезоном так и не началась.

Кадр из сериала «Охотник за разумом»

При этом сам режиссёр раньше называл другую проблему — стоимость проекта. По его словам, производство «Охотника за разумом» обходилось Netflix слишком дорого, особенно с учётом того, что сериал не собрал настолько большую аудиторию, которая могла бы оправдать такие расходы.

У платформы были свои предложения: сократить бюджет и сделать шоу более доступным для массового зрителя. Финчер на такие условия не пошёл.

Окончательно ставить точку в этой истории пока рано. Действующий контракт Финчера с Netflix рассчитан до 2027 года, поэтому возможность возвращения к «Охотнику за разумом» формально сохраняется.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Охотник за разумом»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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