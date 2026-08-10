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Киноафиша Статьи «Симпсоны» на экране с 1989 года, но вот-вот наступит финал: названа дата выхода последнего сезона

«Симпсоны» на экране с 1989 года, но вот-вот наступит финал: названа дата выхода последнего сезона

10 августа 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Симпсоны»

Звезда проекта поделилась слухами. 

«Симпсоны» Мэтта Грейнинга давно стали одним из главных «долгожителей» американского телевидения. Первый эпизод вышел ещё в декабре 1989 года, и за прошедшие десятилетия сериал добрался до 37 сезонов, насчитывая уже более 790 серий.

У шоу была и «большая» экранная версия. В 2007 году в прокат вышли «Симпсоны в кино», которые при производственном бюджете около 75 млн долларов принесли создателям свыше 536 млн долларов по всему миру.

Премьера второго полнометражного мультфильма назначена на 3 сентября 2027 года. Пока создатели не раскрывают, о чём будет новая история.

Телевизионная версия тем временем тоже продолжается. Но, судя по всему, эра «Симпсонов» все же близится к концу. Об этом проговорилась одна из звезд проекта.

Кадр из мультсериала «Симпсоны»

Нэнси Картрайт, много лет озвучивающая Барта Симпсона, считает, что история может завершиться после 40-го сезона. Об этом актриса рассказала в подкасте «Inside of You».

Пока до финала ещё далеко. «Симпсоны» уже прошли отметку в 37 сезонов, а премьера следующего запланирована на 27 сентября 2026 года на Fox. При этом телеканал уже дал проекту зелёный свет вплоть до 40-го сезона. Если график сохранится, его показ начнётся в 2029 году, а общее количество эпизодов сериала приблизится к 900.

Если предположение Картрайт окажется верным, то зрителям осталось всего 3 года с любимыми жителями Спрингфилда. Хотя сама актриса признаётся, что расставаться со своим персонажем ей пока совсем не хочется.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из мультсериала «Симпсоны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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