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Киноафиша Статьи 3 современных российских сериала о жизни в СССР, за которые не стыдно: в №2 — красавчик Хабаров

3 современных российских сериала о жизни в СССР, за которые не стыдно: в №2 — красавчик Хабаров

10 августа 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Казанова»

Эти проекты точно понравятся тем, кто любят поностальгировать.  

Советская эпоха в кино уже давно перестала быть просто историческим фоном. Она стала объектом осмысления, иронии, ностальгии и даже любви.

Однако если раньше фильмы о СССР часто грешили либо излишним пафосом, либо карикатурной сатирой, то сегодня ситуация изменилась. Появились сериалы, которые смотрятся как живые истории, в которых узнаёшь себя, соседей, своих родителей. И за которые не стыдно ни перед критиками, ни перед временем. Мы собрали три современных проекта, которые убедительно доказывают: о советской жизни можно рассказывать увлекательно.

«Хор», 8,6

Действие картины переносит зрителя в атмосферу 1972 года. В центре сюжета — двенадцатилетний школьник Юра. Мальчик грезит сценой, но его увлечение наталкивается на стену непонимания: одноклассники и даже часть взрослых считают вокал уделом девочек, а не мужским делом.

Единственным человеком, кто разглядел в Юре искру, становится юная преподавательница музыки. Кульминация амбиций героя — попасть в легендарный детский хор под управлением Грачева. Руководителю коллектива дан всего месяц на то, чтобы обновить состав и подготовить программу для престижного фестиваля «Песня года».

Кадр из сериала «Хор»

«Казанова», 8,4

Главный герой — загадочный и скользкий мошенник, чьими жертвами становятся состоятельные дамы, обделённые мужским вниманием. Он интеллигентен, невероятно харизматичен и виртуозно втирается в доверие к любой собеседнице. Именно за эту способность к бесконечным превращениям и хитроумные любовные интриги преступник и заработал своё прозвище — «Казанова».

Охоту на него ведут милиционеры. Их противостояние с аферистом разворачивается на фоне колоритных советских интерьеров и пейзажей.

У «Казановы» с Антоном Хабаровым впоследствии вышло еще два сезона, но они получили гораздо меньше положительных откликов у публики. Зато первый считается идеальным ретро-детективом.

Кадр из сериала «Казанова»

«За полчаса до весны», 8,3

В центре сюжета — судьба простого свердловского паренька Володи Мулявина, который с юных лет грезил созданием собственного музыкального коллектива. Первым серьёзным признанием его дарования стала армейская служба — именно там впервые по-настоящему оценили его способности.

Однако рамки официальной советской эстрады стремительно становились для Мулявина тесными. Он жаждал экспериментов, увлекаясь рок-н-ролльными и джазовыми импровизациями.

Так на свет появился вокальный ансамбль «Песняры» — коллектив, звучание которого стало настоящим откровением для СССР начала семидесятых. Музыкантам чинили преграды, грозили запретами и негласным бойкотом.

Кадр из сериала «За полчаса до весны»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериалов «Казанова», «Хор», «За полчаса до весны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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