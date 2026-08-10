Некоторые фильмы получают признание сразу, а другим приходится ждать своего часа. В карьере Никиты Михалкова есть картина, которую после выхода встретили далеко не однозначно. Критики и зрители спорили о её достоинствах, а оценки нередко были весьма жёсткими.

Но со временем отношение к фильму «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» изменилось. Сегодня эту работу уже называют классикой.

Сюжет

В центре истории — помещик Илья Ильич Обломов, который постепенно отказывается от попыток найти своё место в жизни. Он проводит дни в бездействии, размышляя о жизни и откладывая всё на потом. Даже отношения с Ольгой Ильинской не способны вывести героя из этого состояния: не сумев добиться от него решительных перемен, она выбирает другого мужчину.

Детали

У Никиты Михалкова к началу съемок уже сложилась команда актёров, с которыми он привык работать. Обломова сыграл Олег Табаков, а на роль Штольца режиссёр изначально пригласил Юрия Богатырёва, которого считал своим талисманом. Ольгу Ильинскую сыграла Елена Соловей.

Когда весной 1979 года фильм передали на монтаж, к нему уже возникло немало претензий со стороны чиновников и критиков. Особенно спорным оказался финал с музыкой Сергея Рахманинова: цензоры требовали убрать её, но Михалков поставил условие — либо картина выходит с этой музыкой, либо не выходит вовсе. Студии пришлось уступить.

Из-за проблем ещё до премьеры фильм оказался в невыгодном положении, и его пустили для показа только в провинциальных кинотеатрах. Все изменилось спустя несколько месяцев. Зрители приняли ленту тепло, через полгода в прессе уже появились положительные отзывы.

Но понадобилось еще несколько месяцев, чтобы «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» показали в Москве. Сегодня же фильм считается одной из классических работ советского кино.

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