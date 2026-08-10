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Киноафиша Статьи Почему «Историю его служанки» прекратили показывать даже онлайн: бросили на самом интересном

Почему «Историю его служанки» прекратили показывать даже онлайн: бросили на самом интересном

10 августа 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «История его служанки»

Новые серии больше не выходят.

Зрители снова тревожатся за судьбу проекта «История его служанки». «Российские "Бриджертоны"», как упорно называют сериал в Сети, транслировались и онлайн, и по каналу «Россия-1». Но в конце июля мелодрама исчезла из сетки вещания ТВ.

Правообладателями проекта значились онлайн-платформы START и Иви, которые придерживались строгого режима релизов — по три серии еженедельно. Телевизионное вещание, согласно договорённостям, не могло опережать премьеры на платных цифровых сервисах, поэтому возникшая на ТВ пауза носила сугубо технический характер.

В сложившихся обстоятельствах у публики оставался лишь один вариант — продолжать следить за развитием событий в судьбах героев на стримингах. Но и это не продлилось долго: теперь новые серии не выходят и онлайн.

Кадр из сериала «История его служанки»

Сейчас и Иви, и START выпустили треть «Истории его служанки» (30 серий из 90) и ушли на вынужденные «каникулы», знаменовав тем самым окончание 1 сезона.

«Главная мелодрама года вернётся к нам уже осенью — с неожиданными сюжетными поворотами, интригами и новыми героями», — пообещали в пресс-службе «Иви».

Всего запланировано 90 серий, но многие из них ещё не готовы: съёмки продолжаются параллельно с трансляцией.

«Когда показ "Истории его служанки" только стартовал, было отснято 30 серий, которые нам и показали. Сейчас их отснято 45. Отсюда у продюсеров и появилось решение разделить столь длинный проект на несколько блоков», — отметил автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Сейчас фанаты предполагают, что в осеннем блоке покажут еще один сезон из 30 серий. А последние 30 эпизодов могут отложить на период после Нового года.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «История его служанки»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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