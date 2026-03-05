Меню
Киноафиша Фильмы Ол сен емес Расписание сеансов Ол сен емес, 2026 в Актау

Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, KZ
18:30 от 3200 ₸ 20:20 от 3200 ₸ 22:00 от 3200 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
19:00 от 1400 ₸ 20:40 от 1500 ₸ 22:00 от 1500 ₸ 23:55 от 1500 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, KZ
18:55 от 3000 ₸ 20:35 от 3000 ₸ 22:15 от 3000 ₸ 23:55 от 3000 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, KZ
22:15 от 1200 ₸ 23:55 от 1200 ₸
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Мама
Мама
2026, Казахстан, драма
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
2025, США, биография, драма
